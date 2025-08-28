ফাহামিদুলকে প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না বাংলাদেশ

৩, ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে শুরু হতে যাওয়া এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভিয়েতনাম, ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। ২৯ আগস্ট রাতে ঢাকা ছাড়ছে বাংলাদেশ দল। তবে প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ইতালি প্রবাসী ফুটবলার ফাহামিদুলকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ।
আজ ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে কোচ সাইফুল বারী টিটু সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘ফাহামিদুল আসবে। তাকে পরের দুই ম্যাচে পাবো। প্রথম থেকে না থাকলেও পরের দুটি ম্যাচে সে আমাদের জন্য কাজে আসবে। সে যখন আসবে, একটা সেশন না করেই ম্যাচ খেলাটা বাস্তবসম্মত হবে না। ফাহামিদুল এলে অবশ্যই আমাদের শক্তি বাড়বে। তবে সেটা পরের দুই ম্যাচের জন্য রেখেছি।’