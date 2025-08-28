X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভিয়েতনামে আশা দেখছেন বাংলাদেশ কোচ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৩
ভিয়েতনামে আশা দেখছেন বাংলাদেশ কোচ

৩ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্টের বাছাই। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে বাংলাদেশ দল দেশ ছাড়তে যাচ্ছে ২৯ আগস্ট রাতে। যাওয়ার আগে মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ দেখছেন কোচ সাইফুল বারী টিটু।

৩, ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে শুরু হতে যাওয়া এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ  ভিয়েতনাম, ইয়েমেন এবং সিঙ্গাপুর। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ সরাসরি মূল আসরে জায়গা করে নেবে।

আজ ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের ফাঁকে সাইফুল বারী টিটু আশাবাদী কণ্ঠে বললেন, ‘বাহরাইনের প্রস্তুতিটা ভালো ছিল। আরেকটা ম্যাচ খেলতে পারলে ভালো হতো। তারপরও বাহরাইনের শক্তিমত্তা এবং ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যে পরিকল্পনা নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। সেই ম্যাচগুলো খেলার পর মনে হয়েছে একটা বাস্তবিক সুযোগ আছে। ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই। ওই ম্যাচটা আমাদের পথ দেখাবে। ওই ম্যাচের জন্য যে মনোবল ও আত্মবিশ্বাস লাগে, সেটা আমরা বাহরাইন থেকে পেয়েছি।’

কিউবা মিচেলকে খেলানো নিয়ে টিটুর কথা,‘আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ একটাই, বাহরাইনের পরিবেশটা ধরে রাখা। এটা খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভর করে, সে কতটা দ্রুত আমাদের যে গেমপ্ল্যান সেটার সঙ্গে কীভাবে খাপ খাইয়ে নেবে। জাতীয় দলে যারা খেলে, যারা নিয়মিত গেমটাইম পায়। কিউবা যদি এর চেয়ে বেশি সুপারিয়রিটি দেখায়, তাহলে সে শুরুর একাদশে খেলবে। যাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ আউটপুট পাবো তাদেরই খেলাবো।’

গ্রুপে প্রতিপক্ষ নিয়ে তার মূল্যায়ন, ‘কোয়ালিফাই করার বাস্তবিক সুযোগ আছে। প্রথম ম্যাচটা দেখে বোঝা যাবে কীভাবে আগাবো। আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসার মানে ভিয়েতনামকে হারানোর চেষ্টা করা। বাহরাইন আমাদের চেয়ে বেশ এগিয়ে। তাদের সঙ্গে বিশ্লেষণ করার পর ভিয়েতনামকে বিশ্লেষণ করছি। সিঙ্গাপুর ও ইয়েমেন আসবে। সেটা দিয়েই তো আত্মবিশ্বাসটা আসবে। ইয়েমেনের খেলোয়াড়েরা খুব ভালো। ওদের সঙ্গে কীভাবে খেলবো, এটা ভিয়েতনামের বিপক্ষে আমরা আগেই রিহার্সেল করে রেখেছি। সিঙ্গাপুর যেহেতু শেষ ম্যাচে, আমরা দেখেশুনে খেলবো।’

সিনিয়র দল যেভাবে খেলে সেভাবে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে খেলানো হচ্ছে বলে টিটু জানালেন, ‘অক্টোবরে জাতীয় দলের ম্যাচ আছে। সেই দলের ১৩-১৪ জন খেলোয়াড় আছে এখানে। তাই গেম মডেল কিন্তু পরিবর্তন করিনি। সিনিয়র দল যেভাবে খেলে ওটাই এখানে প্রয়োগ করছি।’

/টিএ/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media