বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
ভিয়েতনামে ম্যাচের আগে ধাক্কা, হাসপাতালে বাংলাদেশের কোচ!

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪০আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪২
হাসপাতালে সাইফুল বারী টিটু।

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩  বাছাইয়ে আজ বুধবার স্বাগতিক ভিয়েতনামের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেরদিন ধাক্কা খেতে হয়েছে তাদের। গুরুতর অসুস্থ হয়ে স্হানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাংলাদেশ দলের কোচ সাইফুল বারী টিটু। 

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ম্যানেজার শাহীন হাসান ভিয়েতনাম থেকে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘কাল সকাল থেকে টিটু ভাইয়ের জ্বর ১০৪ ডিগ্রি। সেসময় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হোটেলে নিয়ে আসা হয়। তবে আজ অবস্থা খারাপ হলে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

ম্যানেজারের সঙ্গে ফাহমিদুল। এদিকে, আজ সন্ধ্যা ৬ টায়  ইতালি প্রবাসী ফুটবলার ফাহমিদুল ইসলামকে ছাড়াই বাংলাদেশ দল মাঠে নামতে যাচ্ছে।  ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ নেই বিধায় কোচ টিটু তাকে প্রথম ম্যাচে বিবেচনায় রাখেননি। এখন টিটু অসুস্থ থাকায় সহকারী কোচ হাসান আল মামুন ডাগ আউটে দাঁড়াবেন।

বাংলাদেশ কখনও এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্টের মূল পর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি। এবার বাছাই থেকে ১১ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ আগামী বছর সৌদি আরবে চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। বাংলাদেশের বাছাইয়ে গ্রুপে অন্য দুটি দল হলো ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। 

বাংলাদেশ ফুটবল
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে বড় পদক্ষেপ
বরগুনায় ডেঙ্গুতে বৃদ্ধের মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৪৫
দুদকের মামলায় হেনরীর জামিন নাকচ
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
