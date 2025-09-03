X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অবশেষে রাতে নেপালে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৬আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৬
বাংলাদেশ ফুটবল দল

নেপালের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দেশ ছাড়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। কিন্তু ফ্লাইট জটিলতার কারণে রাত সাড়ে ৯টায় কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা। এর আগে বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকা ছেড়েছে রাত প্রায় ৮টায়। বাফুফে থেকে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কাঠমান্ডুতে পৌঁছে বাংলাদেশ দলের আজ মাঠের অনুশীলন করার সুযোগ নেই।  কাল ঘাম ঝরানোর কথা রয়েছে।

নেপালে বাংলাদেশের দুটি প্রীতি ম্যাচ ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর। ভেন্যু কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম। আজ (বুধবার) সকালে অবশ্য ফেসবুকে নেপাল সফরের দল ঘোষণা করেছিল বাফুফে। ২৩ সদস্যের দলে একমাত্র নতুন মুখ ডিফেন্ডার আব্দুল্লাহ ওমর।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
জামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ ফুটবল
সম্পর্কিত
ভিয়েতনামে হতাশায় শুরু বাংলাদেশের
ভিয়েতনামে ম্যাচের আগে ধাক্কা, হাসপাতালে বাংলাদেশের কোচ!
ফ্লাইট বিপর্যয়, বিমানবন্দরে আটকা জামালরা 
সর্বশেষ খবর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে এক করে প্রজ্ঞাপন জারি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে এক করে প্রজ্ঞাপন জারি
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা ও লুট
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা ও লুট
‘দেড়শত বছর’ আয়ু নিয়ে শি-পুতিনের আলাপ
‘দেড়শত বছর’ আয়ু নিয়ে শি-পুতিনের আলাপ
সর্বাধিক পঠিত
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media