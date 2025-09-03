অবশেষে রাতে নেপালে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা

নেপালের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দেশ ছাড়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। কিন্তু ফ্লাইট জটিলতার কারণে রাত সাড়ে ৯টায় কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা। এর আগে বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকা ছেড়েছে রাত প্রায় ৮টায়। বাফুফে থেকে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
কাঠমান্ডুতে পৌঁছে বাংলাদেশ দলের আজ মাঠের অনুশীলন করার সুযোগ নেই। কাল ঘাম ঝরানোর কথা রয়েছে।
নেপালে বাংলাদেশের দুটি প্রীতি ম্যাচ ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর। ভেন্যু কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম। আজ (বুধবার) সকালে অবশ্য ফেসবুকে নেপাল সফরের দল ঘোষণা করেছিল বাফুফে। ২৩ সদস্যের দলে একমাত্র নতুন মুখ ডিফেন্ডার আব্দুল্লাহ ওমর।