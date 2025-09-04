অবশেষে নেইমারকে বাদ দেওয়ার ‘আসল কারণ’ জানালেন ব্রাজিল কোচ 

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শেষ দুই রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে আগেই ব্রাজিল দল ঘোষণা করেছেন কার্লো আনচেলত্তি। দলটাতে নেইমারকে রাখেননি ইতালিয়ান কোচ। শুরুর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, চোটের কারণে ব্রাজিলিয়ান তারকা ফরোয়ার্ডকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য নেইমারের মন্তব্য বিতর্ক উসকে দেয়। সান্তোস তারকা দাবি করেন, তাকে বাদ দেওয়ার কারণ ফিটনেস নয়, কৌশলগত। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিল কোচ স্বীকার করেছেন, কৌশলের কারণেই নেইমারকে দলে রাখেননি তিনি।
ব্রাজিল ৫ সেপ্টেম্বর চিলি ও ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে। আনচেলত্তি তার দল ঘোষণা করেছেন আগস্টের শেষ দিকে। সেখানে নেইমার ছাড়াও সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগোকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। ইতালিয়ান এই কোচ চিলির মুখোমুখি হওয়ার আগে চলমান বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। আনচেলত্তি বলেছেন, ‘এটা পুরোপুরি টেকনিক্যাল সিদ্ধান্ত, শারীরিক সমস্যার কারণে নয়। অনেকগুলো বিষয়কে ভিত্তি করেই এমন সিদ্ধান্ত। নেইমারের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তবে আমরা তার এবং অন্যদের শারীরিক অবস্থাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছি।’
আনচেলত্তি মনে করেন, ‘দলে জায়গা পাওয়ার জন্য অনেক প্রতিযোগিতা। আমাদের কাছে কমপক্ষে ৭০ জন খেলোয়াড় আছে যারা সেলেসাওদের দলে ডাক পাওয়ার মতো লড়াইয়ে আছে। আমি ইতোমধ্যেই বিশ্বকাপের জন্য একটি স্থিতিশীল দলের কথা ভেবে রেখেছি। সবচেয়ে বড় ভুল হবে ২৬ জনের তালিকাকে ভুল ভাবা। এখানেই গুণগত মানটা আছে, তবে আসল শক্তি হলো পুরো দলের সম্মিলিত সামর্থ্য।’
আনচেলত্তি নিজেও জানেন, পাঁচটি বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলের শিরোপা খরার কথা। সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, ‘২৪ বছর হয়ে গেছে ব্রাজিল শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। এখন সময় এসেছে... দায়িত্বও বিশাল, তবে গোটা দেশের অনুপ্রেরণা বিশাল পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।’