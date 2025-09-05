X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
ঘরের মাঠে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ: মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭
ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলেছেন মেসি।

ঘরের মাঠে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে শুক্রবার বুয়েন্স এইরেসে মেসির আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়াটা অস্বাভাকি ছিল না। পরিবারও হাজির হয়েছিল বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে। মেসিও শেষ ম্যাচ রাঙালেন জোড়া গোলে। এতদিন সব কিছু সম্ভাব্যের মোড়কে থাকলেও মাঠে মেসি ঘোষণা দিলেন, ঘরের মাঠে এটাই ছিল তার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ। 

এস্তাদিও মনুমেন্টালে ভেনিজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে মেসি জানান, দেশের সমর্থকদের সামনে এভাবে শেষ করতে পারাটা ছিল তার ‘চিরকালের স্বপ্ন।’

দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আর্জেন্টিনাকে ৩-০ গোলের জয় এনে দেন মেসি। করেছেন জোড়া গোল এবং আরেকটি গোল করেছেন লাউতারো মার্টিনেজ। তবে দেশের মাটিতে তার শেষ আনুষ্ঠানিক ম্যাচের পর আগামী গ্রীষ্মে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মেসি ধোঁয়াশা রেখে বলেছেন, ‘দেখা যাবে।’

ম্যাচের পর ৮বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী বলেছেন, ‘অনেক আবেগ রয়েছে, এই মাঠে আমি অসংখ্য মুহূর্ত কাটিয়েছি। আর্জেন্টিনায় নিজের মানুষদের সঙ্গে খেলা সবসময়ই আনন্দের। আমরা বহু বছর ধরে প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করেছি। আমি ভীষণ খুশি; এখানে এভাবে শেষ করতে পারা ছিল আমার চিরকালের স্বপ্ন।’

তিনি আরও বলেছেন, ‘অনেক বছর বার্সেলোনার ভালোবাসা পেয়েছি, আর স্বপ্ন ছিল সেটা নিজের দেশে পাওয়া। বহু বছর ধরে নানা কিছু বলা হয়েছে, তবে আমি ভালো দিকগুলোই মনে রাখবো। সেই দলটির কথা, যারা চেষ্টা করেছে, হয়তো পারেনি, কিন্তু শেষমেশ পেরেছি আমরা। আগের দলে থাকা কিছু খেলোয়াড়ও ছিল। আমরা যা কিছু পেয়েছি সবই সুন্দর ছিল। আজকের ম্যাচটাই ছিল এখানে পয়েন্ট প্রাপ্তির জন্য আমার শেষ ম্যাচ।’

এই ম্যাচের আগে ১৬ খেলায় ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে তালিকার শীর্ষে ছিল আর্জেন্টিনা। তারা অবশ্য আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। মেসি যদিও বলেছেন বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছা তার আছে, কিন্তু আসন্ন মাসগুলোতে শরীরের অবস্থা কেমন থাকে সেটাও দেখবেন তিনি। ইন্টার মিয়ামির এই তারকা বলেছেন, ‘আগেও বলেছি, বয়সের কারণে সম্ভবত আমি আর বিশ্বকাপে খেলতে পারবো না। কিন্তু এখন আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, তাই আমি অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত। আমি সবসময় বলি, দিন দিন, ম্যাচ বাই ম্যাচ অগ্রসর হবো। শরীর কেমন লাগে সেটাই আসল ব্যাপার।’

তিনি আরও যোগ করে বলেছেন, ‘প্রতিদিন চেষ্টা করি ভালো থাকতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের সঙ্গে সৎ থাকা। যখন ভালো লাগে, উপভোগ করি। কিন্তু যখন লাগে না, তখন ভালো সময় কাটে না, তাই না খেলার সিদ্ধান্তই ভালো। দেখা যাক, বিশ্বকাপ নিয়ে আমি এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।’

বিশ্বকাপ নিয়ে তার পরিকল্পনা, ‘ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোবো, মৌসুম শেষ করবো, এরপর প্রাক মৌসুম আসবে, তখনও ছয় মাস বাকি থাকবে। দেখা যাবে শরীর কেমন থাকে। আশা করি, ২০২৬ সালের প্রাক মৌসুমে ভালো শুরু হবে, এমএলএস মৌসুমও ভালোভাবে শেষ করবো, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।’

আর্জেন্টিনার সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা মেসি ২০০৬ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বকাপে অংশ নেন। তার পর থেকে আর্জেন্টিনার হয়ে আলো ছড়ানো। তার হাত ধরেই ২০১৪ এবং ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলে আর্জেন্টিনা।  অবশেষে কাতারে সর্বশেষ বিশ্বকাপে সফল হয়েছেন। 

আর্জেন্টিনা ফিফা উইন্ডোর শেষ ম্যাচে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে। তবে খেলা শেষে মেসি জানিয়ে দিয়েছেন, বাছাইপর্বের এই শেষ ম্যাচটিতে তিনি খেলবেন না।

