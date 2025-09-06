এমবাপ্পের অঁরিকে ছোঁয়ার ম্যাচে জয়ে শুরু ফ্রান্সের

সহজ জয়ে বিশ্বকাপ বাছাই অভিযান শুরু করেছে ফ্রান্স। শেষ দিকে কিলিয়ান এমবাপ্পের চমৎকার গোলে ইউক্রেনকে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে। দ্বিতীয় গোলটি করে ফরাসিদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোরার থিয়েরি অঁরির মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। দুজনের গোল সংখ্যা এখন ৫১।
১০ মিনিটে শুরুর গোলটি করেন মাইকেল ওলাইস। ৮২ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পের একক নৈপুণ্যে পাওয়া গোল ম্যাচটা ইউক্রেনের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যায়।
রিয়াল মাদ্রিদ তারকা অবশ্য থিয়েরি অঁরির গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন অপেক্ষাকৃত কম ম্যাচ (৩২) খেলে। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় চূড়ায় আছেন অলিভিয়ার জিরুদ।
২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে পরাজয়ের পর এটি ছিল ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ। শুরুর দিকে ভালো প্রদর্শনী করেছিল ইউক্রেন। কিন্তু ওলাইসের শুরুর দিকের স্ট্রাইক ছন্দপতন ঘটায় তাতে। প্রথম গোলের পর বায়ার্ন মিউনিখ তারকা দ্বিতীয়টিরও দেখা পেতে যাচ্ছিলেন। একহাতে দুর্দান্ত এক সেভে তাকে হতাশ করেছেন আনাতোলি ট্রুবিন।
এদিকে, কোচ জেন্নারো গাত্তুসোর অধীনে খেলা প্রথম ম্যাচেই জয়ের দেখা পেয়েছে ইতালি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এস্তোনিয়াকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা।
পাঁচ গোলের সবগুলোই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৮ মিনিটে গোলের শুরুটা করেন ময়েস কিন। তার পর ৬৯ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সাবেক আতালান্তা স্ট্রাইকার মাতেও রেতেগুই। ৭১ মিনিটে স্কোর ৩-০ করেন গিয়াকোমো রাসপাদোরি। ৮৯ মিনিটে রেতেগুই জোড়া গোলের দেখাও পান। ৯০+২ মিনিটে শেষ গোলটি করেন আলেসান্দ্রো বাস্তোনি।
গ্রুপ আই-য়ের শীর্ষস্থান দখলে নিতে এখনও অনেক কিছু বাকি আজ্জুরিদের। বাছাইয়ে শুরুর ম্যাচ হারার কারণেই চাকরি গেছে লুসিয়ানো স্পালেত্তির। কিন্তু সর্বশেষ ম্যাচের পারফরম্যান্সে তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে।