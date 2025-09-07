রোনালদো ও ফেলিক্সের জোড়া গোলে পর্তুগালের দারুণ শুরু

জাতীয় দলের হয়ে টানা গোল পাচ্ছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শুরুর ম্যাচেও গোল পেয়েছেন এই তারকা। রোনালদো ও জোয়াও ফেলিক্সের জোড়া গোলে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বেশ পিছিয়ে থাকা আর্মেনিয়াকে গোলবন্যায় ভাসিয়েছে পর্তুগাল।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) তাদের মাঠে ৫-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রবার্তো মার্তিনেসের দল। অন্য গোলটি জোয়াও কান্সেলোর।
শুরুতে ১০ মিনিটে গোল পান ফেলিক্স। ডান দিক থেকে জোয়াও কান্সেলোর ক্রসে সবার ওপরে লাফিয়ে হেডে বল জালে জড়ান এই স্ট্রাইকার।
দাপট অব্যাহত রেখে ২১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে উয়েফা নেশন্স লিগ জয়ীরা। পেদ্রো নেতোর ক্রসে নিখুঁত ছোঁয়ায় জাল কাঁপান রোনালদো।
১১ মিনিট পর রোনালদোর কোনাকুনি জোরাল শট গোলকিপার ফেরালেও কান্সেলোর শট আটকাতে পারেননি।
বিরতির পর খেলা শুরুর ৪৬ সেকেন্ডে দর্শনীয় আরও একটি গোল করেন রোনালদো। ৫৮ মিনিটে রোনালদো উঠে যান।
রোনালদো উঠে যাওয়ার তিন মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ফেলিক্স। তাতেই আর্মেনিয়ার ভরাডুবি নিশ্চিত হয়।
বড় জয় নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠ ছাড়ে পর্তুগাল।