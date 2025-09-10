বলিভিয়ার কাছে হার, বাছাইয়ে এই প্রথম সর্বনিম্ন পয়েন্ট ব্রাজিলের!

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষটা ব্রাজিলের জন্য ছিল লজ্জার। বলিভিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারতে হয়েছে। তাতে এই প্রথম বাছাইয়ের রাউন্ড রবিন পর্ব সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্সে শেষ করেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
বলিভিয়ায় খেলা হলে বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকে সেখানকার উচ্চতা। ৪ হাজার ১৫০ মিটার উঁচুতে কার্লো আনচেলত্তি অবশ্য রিজার্ভদের দিয়েই দল সাজিয়েছিলেন। যাদের ছন্দের সঙ্গে টিকে থাকার সামর্থ্যেও পিছিয়ে থাকতে দেখা গেছে। ভাগ্য নির্ধারণী মুহূর্তটি ছিল প্রথমার্ধের স্টপেজ টাইম। ব্রুনো গুইমারেস ফাউল করলে পেনাল্টি পায় স্বাগতিক দল। ভার রিভিউতে নিশ্চিত হয় পেনাল্টি। তার পর স্পট কিক থেকে একমাত্র গোলটি করেন মিগুয়েলিতো। আনচেলত্তির অধীনে এবারই প্রথম গোল হজম করেছে ব্রাজিল।
দ্বিতীয়ার্ধে মার্কুইনহোস, রাফিনহা, এস্তেভাওকে নামানো হলেও ব্রাজিল সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে কমই। বরং আলিসন শেষ দিকে একটি সেভ না করলে হারের ব্যবধান বাড়তে পারতো।
একমাত্র গোলে বলিভিয়ার উদযাপনটা ছিল দেখার মতো। কারণ তাতে বিশ্বকাপ খেলার আশা এখনও টিকে আছে তাদের। এই জয়ে নিশ্চিত হয়েছে প্লে-অফে খেলা।
১৮ ম্যাচে বাছাইয়ে সেলেসাওরা জিতেছে মাত্র ৮টি ম্যাচ। পরাজয় ছিল ৬টি। গোল হজম করেছে ১৭টি! ২৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে থেকে বাছাই পর্ব শেষ করেছে তারা। এবারই প্রথম ১৯৯৬ সালে এই ফরম্যাট চালুর পর ব্রাজিল ৩০ পয়েন্ট অর্জনে ব্যর্থ হলো।