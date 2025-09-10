X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বলিভিয়ার কাছে হার, বাছাইয়ে এই প্রথম সর্বনিম্ন পয়েন্ট ব্রাজিলের!

  স্পোর্টস ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪১আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৯
হতাশায় বিশ্বকাপ বাছাই শেষ করেছে ব্রাজিল।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষটা ব্রাজিলের জন্য ছিল লজ্জার। বলিভিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারতে হয়েছে। তাতে এই প্রথম বাছাইয়ের রাউন্ড রবিন পর্ব সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্সে শেষ করেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। 

বলিভিয়ায় খেলা হলে বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকে সেখানকার উচ্চতা। ৪ হাজার ১৫০ মিটার উঁচুতে কার্লো আনচেলত্তি অবশ্য রিজার্ভদের দিয়েই দল সাজিয়েছিলেন। যাদের ছন্দের সঙ্গে টিকে থাকার সামর্থ্যেও পিছিয়ে থাকতে দেখা গেছে। ভাগ্য নির্ধারণী মুহূর্তটি ছিল প্রথমার্ধের স্টপেজ টাইম। ব্রুনো গুইমারেস ফাউল করলে পেনাল্টি পায় স্বাগতিক দল। ভার রিভিউতে নিশ্চিত হয় পেনাল্টি। তার পর স্পট কিক থেকে একমাত্র গোলটি করেন মিগুয়েলিতো। আনচেলত্তির অধীনে এবারই প্রথম গোল হজম করেছে ব্রাজিল।

দ্বিতীয়ার্ধে মার্কুইনহোস, রাফিনহা, এস্তেভাওকে নামানো হলেও ব্রাজিল সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে কমই। বরং আলিসন শেষ দিকে একটি সেভ না করলে হারের ব্যবধান বাড়তে পারতো। 

একমাত্র গোলে বলিভিয়ার উদযাপনটা ছিল দেখার মতো। কারণ তাতে বিশ্বকাপ খেলার আশা এখনও টিকে আছে তাদের। এই জয়ে নিশ্চিত হয়েছে প্লে-অফে খেলা। 

১৮ ম্যাচে বাছাইয়ে সেলেসাওরা জিতেছে মাত্র ৮টি ম্যাচ। পরাজয় ছিল ৬টি। গোল হজম করেছে ১৭টি! ২৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে থেকে বাছাই পর্ব শেষ করেছে তারা। এবারই প্রথম ১৯৯৬ সালে এই ফর‌ম্যাট চালুর পর ব্রাজিল ৩০ পয়েন্ট অর্জনে ব্যর্থ হলো। 

/এফআইআর/ 
বিষয়:
বিশ্বকাপ বাছাই-লাতিন আমেরিকাব্রাজিল ফুটবল
সম্পর্কিত
মেসিহীন ম্যাচে হারের সঙ্গে লাল কার্ডও দেখেছে আর্জেন্টিনা
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
অবশেষে নেইমারকে বাদ দেওয়ার ‘আসল কারণ’ জানালেন ব্রাজিল কোচ 
সর্বশেষ খবর
মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে তরুণ প্রজন্ম: বাড়ছে কেন আত্মহত্যা
বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে তরুণ প্রজন্ম: বাড়ছে কেন আত্মহত্যা
গোলের আরও একটি রেকর্ডের পাশে বসলেন রোনালদো  
গোলের আরও একটি রেকর্ডের পাশে বসলেন রোনালদো  
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রী
দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রী
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media