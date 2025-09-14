X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
কাতার বিশ্বকাপের পর পেনাল্টি মিস মেসির!

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০০আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩০
পেনাল্টি মিস করেছেন মেসি।

২০২২ সালের পর প্রথম বার পেনাল্টি মিস করেছেন লিওনেল মেসি। তার ব্যর্থতার দিনে মেজর লিগ সকারে শার্লটের কাছে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ইন্টার মায়ামি।

৩২ মিনিটে মেজর লিগ সকারের চলতি মৌসুমে ২০তম গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। পেনাল্টি বক্সে তিনি ফাউলের শিকার হলে ভার রিভিউর পর স্পট কিকের রায় দেন রেফারি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে দুই গোল করা মেসি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাই স্পট কিক নেওয়ার সময় পানেকা শট বেছে নেন। কিন্তু শার্লট গোলকিপার বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিমায় জায়গায় দাঁড়িয়েই আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীকে রুখে দিয়েছেন। 

অথচ সর্বশেষ তিন পেনাল্টিতেই তিনি সফল হয়েছিলেন। আর সর্বশেষ পেনাল্টি মিসের ঘটনা ঘটে কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনা-পোল্যান্ড ম্যাচে। 

এই মিসের পর থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে মায়ামি। ৩৪, ৪৭ ও ৮৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ইদান তোকলোমাতি। শেষ গোলটি ছিল পেনাল্টি থেকে। 

শেষ দিকে আরও বিপদ বাড়ে মায়ামির। ৭৯ মিনিটে দশ জনের দলে পরিণত হয় তারা। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন টমাস আভিলেস। 

লিগে শার্লটের এটি টানা নবম জয়, যা ২০১৮ সালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের গড়া এমএলএস রেকর্ডের সমান। এই জয়ের ফলে ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেরা চারের তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে তারা। অন্যদিকে হাতে এখনও কিছু ম্যাচ বাকি থাকলেও প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকতে শেষ পর্যন্ত বড় ধরনের লড়াই করতে হবে মায়ামিকে।

লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
বিকালে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা
চাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু 
বাগেরহাটে আসন পুনর্বহালের দাবিতে জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন অফিস ঘেরাও
লন্ডনে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভে লক্ষাধিক মানুষ
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
