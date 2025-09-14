ঋতুপর্ণাদের বিপক্ষে খেলতে নভেম্বরে ঢাকায় আসছে আজারবাইজান

নভেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশ নারী দলের বিপক্ষে খেলতে ঢাকায় আসছে আজারবাইজান। বাফুফে সহ সভাপতি ফাহাদ করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বাফুফে চাইছে নভেম্বরের শেষে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট করতে। তাতে বাংলাদেশ ও আজারবাইজানসহ থাকবে আরও একটি দেশ। তবে অন্য কোনও দেশ নিশ্চিত না হলে শেষ পর্যন্ত র্যাঙ্কিংয়ের ৭৪ তম স্থানে থাকা আজারবাইজানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ হবে।
বাফুফে কর্মকর্তা ফাহাদ করিম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘আজারবাইজান ঢাকায় আসছে তা নিশ্চিত হয়েছে। এখন আরও একটি দেশ হলে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট হবে। বাফুফে সভাপতি তাই চাইছেন। যদি অন্য দেশ না পাই তাহলে আজারবাইজানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ হবে- এটা নিশ্চিত।’