X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শুরুতে পিছিয়ে পড়েও জয়ে শুরু রিয়ালের

স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২২আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৩
পেনাল্টি থেকে দুই গোল করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। অবশ্য এমন জয়ে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে! ২২ মিনিটে মার্শেইকে এগিয়ে দিয়েছিলেন টিমোথি উইয়িাহ। তার পর দুটি পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে উদ্ধার করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তাতে লস ব্লাঙ্কোসদের জয় নিশ্চিত হয় ২-১ গোলে। 

এই জয়ে আবার মাইলফলকও স্পর্শ করেছে রিয়াল। টুর্নামেন্টের নতুন নামকরণের পর প্রথম দল হিসেবে দুইশ জয়ের কীর্তি গড়েছে।   

অবশ্য শুরুতে গোলের ধাক্কার পর ৭২ মিনিটে আরও ভয়ানক ধাক্কা খায় মাদ্রিদের অভিজাতরা। ৭২ মিনিটে মার্শেই গোলকিপারকে ঢুঁস মেরে লাল কার্ড দেখেন রিয়াল অধিনায়ক দানি কারভাহাল। 

ম্যাচের শুরুতে অবশ্য বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিলেন মার্শেই ভক্তরা। তাতে পুলিশের সঙ্গে বাঁধে সংঘর্ষ! তার পর অবশ্য দ্রুতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্প্যানিশ পুলিশ ফরাসি ক্লাবের ভক্তদের ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাটন চার্জও করে। 

অন্য ম্যাচে টটেনহাম ভিয়ারিয়ালকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। জুভেন্টাস অবশ্য শেষের বীরত্বে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ড্র করেছে ৪-৪ গোলে। আর্সেনাল অবশ্য শুরুতেই মাঠে নেমে ২-০ গোলে অ্যাথলেতিক ক্লাবকে হারিয়ে দারুণ সূচনা করেছে।  

/এফআইআর/
বিষয়:
চ্যাম্পিয়ন্স-লিগরিয়াল মাদ্রিদ
সম্পর্কিত
১০ জনের দল নিয়েও সোসিয়েদাদকে হারিয়েছে রিয়াল 
তিন গোল বাতিল হলেও জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ
চ্যাম্পিয়ন্স লিগবার্সেলোনার সামনে পিএসজি-চেলসি, রিয়ালের প্রতিপক্ষ লিভারপুল-ম্যানসিটি
সর্বশেষ খবর
আখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ আজ
বিশ্বকর্মা পূজাআখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ আজ
সিলেটে বিএনপি নেতাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদফতরের দুই মামলা
সিলেটে বিএনপি নেতাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদফতরের দুই মামলা
ব্রিটেনে দুর্গের দেয়ালে দেখানো হলো ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, আটক ৪
ব্রিটেনে দুর্গের দেয়ালে দেখানো হলো ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, আটক ৪
টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতাকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতাকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media