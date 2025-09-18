X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
কলম্বোতে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সাফে নামছে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৫আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৭
অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অনুশীলন।

শ্রীলঙ্কায় সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশের মিশন শুরু হতে যাচ্ছে।  প্রথম ম্যাচে লাল সবুজদের প্রতিপক্ষ নেপাল। জয়ের আশা নিয়ে খেলতে নামছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। খেলা মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। 

কোচ ছোটন টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুত। বলেছেন, ‘ছেলেরা দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করছে, তারা খেলার জন্য প্রস্তুত। ওরা যদি মাঠে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে পারে, তবে সহজেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে।’

প্রতিপক্ষ নেপাল নিয়ে তার কথা, ‘প্রতিপক্ষের খেলা দেখেছি, তারা শক্তিশালী দল এবং বেশ কিছু দুর্দান্ত ম্যাচও আছে তাদের; কিন্তু আমার বিশ্বাস ফয়সালরা যদি সাহস নিয়ে খেলে তবে জয় পাওয়াটা কঠিন হবে না।’ 

অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সালও আত্মবিশ্বাসী,  ‘নেপাল ভালো দল। কিন্তু আমরা আমাদের খেলায় মনোযোগী; মাঠে সেরাটা দিয়ে চাই জয় ছিনিয়ে আনতে।’

 

