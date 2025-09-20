X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফুটবলকে বিদায় বললেন বিশ্বকাপ জয়ী বোয়াটেং

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১
জেরোম বোয়াটেং

আনুষ্ঠানিকভাবে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানির সাবেক ডিফেন্ডার জেরোম বোয়াটেং।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক মিনিটের ভিডিও বার্তায় বিদায় জানান ৩৭ বছর বয়সী এই সেন্টার-ব্যাক। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘আমি দীর্ঘ সময় খেলেছি, বড় বড় ক্লাব ও দেশের হয়ে মাঠে নেমেছি। এই সময়ে হার-জিতের পাশাপাশি শিখেছি এবং বেড়েও উঠেছি। ফুটবল আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এখন বিদায় বলার সময় এসেছে—জোর করে নয়, বরং আমি প্রস্তুত বলেই।’

বোয়াটেং আরও বলেছেন, ‘আমার সতীর্থরা, সমর্থকরা, যারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন—সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আমার পরিবার ও সন্তানরা, যারা সবসময় পাশে থেকেছে।’

জাতীয় দলের হয়ে ৭৬ ম্যাচ খেলা বোয়াটেং গোল করেছেন সাকুল্যে একটি। ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী এই ডিফেন্ডার বায়ার্ন মিউনিখের জার্সিতে জিতেছেন দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ (২০১৩ ও ২০২০) এবং টানা নয়টি বুন্দেসলিগা শিরোপা।

বার্লিনে জন্ম নেওয়া বোয়াটেংয়ের ফুটবলযাত্রা শুরু হার্থা বার্লিন একাডেমিতে। সেখানে তার সৎভাই কেভিন-প্রিন্স বোয়াটেংও খেলেছেন। এরপর হামবুর্গ ও ম্যানচেস্টার সিটিতে সংক্ষিপ্ত সময় কাটিয়ে যোগ দেন বায়ার্নে।

বোয়াটেং ২০২১ সালে বায়ার্ন ছাড়ার পর ফ্রান্সের লিঁও, ইতালির সালের্নিতানা ও অস্ট্রিয়ার এলএএসকের হয়ে খেলেছেন। চলতি বছরের আগস্টে এলএএসকের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেন তিনি।

ক্যারিয়ারের শেষ ভাগে সাবেক স্ত্রীর করা পারিবারিক সহিংসতার মামলায় আইনি জটিলতায় পড়েছিলেন। পর্যালোচনার পর আদালত তাকে সতর্কবার্তা ও স্থগিত জরিমানা দেন।

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ফুটবল
সম্পর্কিত
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপচ্যাম্পিয়ন হতে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশের ছেলেরা
‘এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি নেপাল ঘুরে দাঁড়ায়’
ডাচদের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন দেপাই
সর্বশেষ খবর
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০
মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০
সিনেমা দেখার নতুন পর্দা ‘হোম থিয়েটার’
সিনেমা দেখার নতুন পর্দা ‘হোম থিয়েটার’
কুমিল্লায় যুবককে কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩
কুমিল্লায় যুবককে কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩
সর্বাধিক পঠিত
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media