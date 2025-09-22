X
সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেলো বাংলাদেশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২০আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২০
সোমবার শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত ৩-২ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়েছে। এতে সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেয়েছে বাংলাদেশ।

‘বি’ গ্রুপ থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সেমিফাইনাল আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। আজকের ম্যাচটি ছিল মূলত গ্রুপ সেরা হওয়ার। পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় এখন সেমিফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। ২৫ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে তিনটায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে। একই দিন সন্ধ্যায় আরেক সেমিতে ভারত লড়বে নেপালের বিপক্ষে। দুই সেমিফাইনালে বিজয়ী দল ২৭ সেপ্টেম্বর ফাইনালে ট্রফির জন্য লড়বে। আগের দিন বাংলাদেশ স্বাগতিক শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। 

এদিকে, আজ গোলাম রব্বানী ছোটনের দল অনুশীলন করেনি। হোটেলে সাঁতার ও জিম সেশনে রিকভারি করেছে। তবে বিকালে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে দেখেছেন নাজমুল হুদা ফয়সালরা।  

 

বাংলাদেশ ফুটবল
