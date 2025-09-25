X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফাইনালে আবারও ভারতকে পেলো বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৫আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৫
প্রথম সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে আগেরবার ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। আজ সেমিফাইনালে নেপালের বিপক্ষে ভারত পেয়েছে জয়। তাতে  আবারও শিরোপা লড়াইয়ের মঞ্চে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের।

কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৩-০ গোলে জিতেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

বয়সভিত্তিক এই আসরে প্রথম শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে শনিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গত বছর ফাইনালে তাদের কাছে ২-০ গোলে হেরে স্বপ্ন ভেঙে যায় লাল সবুজ দলের।

বাংলাদেশ কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেছেন, 'প্রথমেই আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই; আমাদের যে লক্ষ্য, আমরা সেটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। ছেলেরা তিনটা ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ও পরিশ্রম করে ফাইনালে উঠেছে। আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে কিছুটা দুরে আছি। দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই, আমরা যেন ফাইনালে লক্ষ্য পূরণ করতে পারি।'

/টিএ/এমএইচআর/
বিষয়:
ভারতপাকিস্তানসাফ চ্যাম্পিয়নশিপবাংলাদেশ ফুটবল
সম্পর্কিত
লাদাখের ‘জেন জি’ কেন বিজেপি দফতরে আগুন লাগালো? সরকারের নিশানায় ‘র‍্যাঞ্চো’
পাকিস্তানকে হারানোর পর যা বললেন বাংলাদেশ কোচ
রক্তক্ষয়ী দিন লাদাখে: জেন-জি বিক্ষোভে উত্তাল উপত্যকা, পুড়লো বিজেপি কার্যালয়
সর্বশেষ খবর
জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ পেলো সিনেমা ‘কুরাক’
জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ পেলো সিনেমা ‘কুরাক’
কেন এ বছর শান্তিতে নোবেল পাবেন না ট্রাম্প?
কেন এ বছর শান্তিতে নোবেল পাবেন না ট্রাম্প?
‘ডুমসডে ভল্ট’, হিমশীতল পাহাড়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎ রক্ষক
‘ডুমসডে ভল্ট’, হিমশীতল পাহাড়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎ রক্ষক
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
১৮০০ টাকার বিল ১৮ হাজার, ৫০০ টাকার বিল ৫ হাজার
ভুয়া বিল-ভাউচারে অর্থ আত্মসাৎ কালচারাল কর্মকর্তার১৮০০ টাকার বিল ১৮ হাজার, ৫০০ টাকার বিল ৫ হাজার
বিচারের মুখোমুখি হয়েও হাসিনা উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন: প্রধান উপদেষ্টা
বিচারের মুখোমুখি হয়েও হাসিনা উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন: প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media