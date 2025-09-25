ফাইনালে আবারও ভারতকে পেলো বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে আগেরবার ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। আজ সেমিফাইনালে নেপালের বিপক্ষে ভারত পেয়েছে জয়। তাতে আবারও শিরোপা লড়াইয়ের মঞ্চে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৩-০ গোলে জিতেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
বয়সভিত্তিক এই আসরে প্রথম শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে শনিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গত বছর ফাইনালে তাদের কাছে ২-০ গোলে হেরে স্বপ্ন ভেঙে যায় লাল সবুজ দলের।
বাংলাদেশ কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেছেন, 'প্রথমেই আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই; আমাদের যে লক্ষ্য, আমরা সেটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। ছেলেরা তিনটা ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ও পরিশ্রম করে ফাইনালে উঠেছে। আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে কিছুটা দুরে আছি। দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই, আমরা যেন ফাইনালে লক্ষ্য পূরণ করতে পারি।'