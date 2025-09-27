২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলে দিতে পারেন ট্রাম্প

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে ১৬টি ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি, মেক্সিকোর তিনটি ও কানাডার দুটি ভেন্যু। এতকিছুর পরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে ২০২৬ বিশ্বকাপের কিছু ম্যাচ স্থানান্তরের কথা বিবেচনা করছেন!
এবারের বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর হতে যাচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি শহরে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। নিউইয়র্ক/নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। কিন্তু বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেছেন, অভিবাসন ও অপরাধ দমনে তার উদ্যোগে সহযোগিতা না করা শহরগুলো থেকে ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, ‘যদি আমি মনে করি কোনও জায়গা নিরাপদ নয়, তাহলে ম্যাচ অন্য শহরে সরিয়ে নেওয়া হবে।’
তবে এ বিষয়ে ট্রাম্পের আসলেই কতটা ক্ষমতা রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে উঠে আসে, ডেমোক্র্যাটশাসিত সান ফ্রান্সিসকো ও সিয়াটল ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হারাতে পারে। সিয়াটল ফিফা বিশ্বকাপ ২৬-এর মুখপাত্র হানা তাদেসে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমরা একটি নিরাপদ ও স্মরণীয় আয়োজন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ফিফা, হোয়াইট হাউজের টাস্কফোর্স, স্থানীয় অংশীদার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। সিয়াটল বিশ্বমঞ্চে নিজেদের সেরা দিক তুলে ধরতে মুখিয়ে আছে।’ অন্যদিকে সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার আয়োজক কমিটি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।
এই বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প অপরাধ দমনের অজুহাতে ডেমোক্র্যাটশাসিত ওয়াশিংটন ডিসিতে শত শত সেনা মোতায়েন করেছিলেন। যদিও সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক অপরাধের হার কমেছে।
খেলাধুলার অঙ্গনে নিজেকে বারবার আলোচনায় আনছেন ট্রাম্প। গত মাসেই তিনি ঘোষণা দেন, ওয়াশিংটনের জন এফ. কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র। শুক্রবার তিনি নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে গলফের রাইডার কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে হাজির ছিলেন।