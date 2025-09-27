X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
শুরুতেই মোহামেডানের হার, কিংসকে আটকে পিডাব্লিউডির চমক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫২
মোহামেডান ম্যাচের মুহূর্ত।

বাংলাদেশ ফুটবল লিগের গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং। এবার অবশ্য তাদের যাত্রা শুভ হলো না। প্রথম ম্যাচেই ফর্টিস এফসির কাছে ২-০ গোলে হেরেছে। অন্য ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে  ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে নবাগত পিডাব্লিউডি। 

কিংস অ্যারেনায় প্রথমার্ধে মোহামেডানকে গোল দিতে পারেনি ফর্টিস। গাম্বিয়ান স্ট্রাইকার পা ওমর ৬১ ও ৭৯ জোড়া গোল করে সাদা কালোদের ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়ে নিজ দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন।

গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে আক্রমণাত্মক শুরু করা কিংস এগিয়ে যায় ১৩ মিনিটে। ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের পাস ধরে দোরিয়েলতন গোমেজ দারুণ লক্ষ্যভেদ করেন। 

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফাহিমের একক প্রচেষ্টার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় কিংস। সতীর্থের থ্রু পাস মাঝমাঠের একটু ওপর থেকে ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ছুটতে থাকেন ফাহিম। তাকে আটকাতে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন গোলকিপার অনিক আহমেদ। তাকে কাটিয়ে নিখুঁত টোকায় জাল খুঁজে নেন ফাহিম। 

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দৃশ্যপট বদলে যায় আচমকাই। ৬৮ মিনিটে আকোবির তুরায়েভের স্পট কিক থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ পায় পিডাব্লিউডি। সোহেল রানা বক্সে সোহানুর রহমানকে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। 

চার মিনিট পরই ম্যাচে সমতা ফেরান ফয়সাল আহমেদ আকাশ। প্রতি আক্রমণে ওঠা মিনহাজুল আবেদীন স্বাধীনের ক্রস থেকে বল পেয়ে আনিসুর রহমান জিকোকে পরাস্ত করেন এই ফরোয়ার্ড। 

আরেক ম্যাচে বাংলাদেশ পুলিশ ১-০ গোলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে হারিয়েছে।

 

