‘রেফারির সিদ্ধান্ত আমার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হয়েছে’

সাফ অনূর্ধ্ব ১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে ভারতের কাছে টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে হেরে বাংলাদেশ শিরোপা জিততে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত ছিল। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনাল জিততে না পেরে বাংলাদেশ শিবির পরোক্ষে রেফারিংয়ের সমালোচনা করেছে।
শ্রীলঙ্কার কলোম্বোর মাঠে ফাইনাল শেষে বাংলাদেশ কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন শিষ্যদের প্রশংসা করার পাশাপাশি ফাইনালের নানান দিক তুলে ধরে বলেছেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ভালো ফুটবল খেলা। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের বাজিয়ে নেওয়া, ফাইনাল খেলার চাপ কতটা নিতে পারে সেসব দেখা, সেখানে ওরা শুরু থেকেই ভালো ফুটবল খেলে। ওরা এখনও তরুণ, ছোট ছোট ভুল ছিল যে কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ি। তারপরও আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে ওরা খেলায় ফিরে আসে, এমনকি ২-১ গোলে আরেকবার পিছিয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে সমতায় ফেরে। মনে এই টুর্নামেন্টে ছেলেরা ওভারঅল ভালো ফুটবল খেলেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই তরুণরা অনেক উন্নতি করেছে, আশা করি সামনে তারা আরও উন্নতি করতে পারবে।’
ফাইনালে রেফারিং নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ছোটন। বলেন, ‘শুরু থেকেই রেফারির সিদ্ধান্ত আমার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হয়েছে। কিছু কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ছেলেদের খেলা থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। এরকম একটা ফাইনাল খেলায় আরও ভালো রেফারিং এবং পরিচ্ছন্ন খেলা চালানো উচিত।’
যোগ করা সময়ে সাব্বির ইসলামের লম্বা থ্রোইন থেকে জটলার মধ্যে ইহসান হাবিব রিদওয়ান পা বাড়িয়ে ২-২ সমতায় ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু টাইব্রেকারে সফল হতে পারেনি বাংলাদেশ।
সেই রিদুয়ান কোচের সুরে বলেছেন, ‘আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা হয়ত আমাদের রিজিকে লেখা ছিল না তাই পাইনি। আমার মতে এরকম একটা টুর্নামেন্টে আরও ভালো রেফারি প্রত্যাশা করি।’