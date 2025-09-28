X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

থামলেন মেসি, থামলো মায়ামিও 

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৫আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৫
লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন মেসি।

টানা গোল করে যাচ্ছিলেন। সেই ধারায় ছেদ পড়লো অবশেষে। লিওনেল মেসিকে রুখে দেওয়ায় মেজর লিগ সকারে টরন্টো এফসির মাঠে ইন্টার মায়ামিকে ১-১ ড্রয়ে থামতে হয়েছে।

টরন্টো সফরের আগে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন ৮বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। মায়ামির হয়ে টানা তিন ম্যাচে করেছিলেন পাঁচ গোল। তবে এদিন একের পর এক সুযোগ তৈরি করেও গোলমুখে জ্বলে উঠতে পারেননি ৩৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। টরন্টো গোলকিপার শন জনসনের দারুণ পারফরম্যান্সে থেমে যায় মেসির গোল মেশিন।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে জর্দি আলবার ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তাদেও অ্যালেন্দে। এগিয়ে গিয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত ভেবেছিল মায়ামি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণভাগের একাধিক ভুলে গোল হজম করতে হয়। ৬০ মিনিটে কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করেন জর্জে মিহাইলোভিচ। তাতে ম্যাচে ফেরে টরন্টো।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জয়ের জন্য লড়েছে মায়ামি। কিন্তু জনসনের দুই চমৎকার সেভে থেমে যায় মেসির শট।

এখনও পর্যন্ত ২৩ ম্যাচে ২৪ গোল করে এমএলএসের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি।

ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, ‘আমার মনে হয় আমরা জেতার যোগ্য ছিলাম। বেশিরভাগ সুযোগ আমাদেরই ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে হয়তো ১০-১৫ মিনিট কিছুটা এলোমেলো ছিলাম, কিন্তু ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে ছিল। তবে তাদের গোলকিপারই আজকের নায়ক।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা এখানে জিততে এসেছিলাম। পয়েন্ট টেবিলে উপরে যেতে চেয়েছিলাম। এখন সামনে চারটি ম্যাচ বাকি, সেগুলো জেতার চেষ্টা করবো এবং যতটা সম্ভব উঁচুতে শেষ করার চেষ্টা করবো।’

ড্রয়ের ফলে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মায়ামি। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে আছে তারা, তবে ম্যাচ হাতে আছে একটি।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
সম্পর্কিত
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
মেসির জোড়ায় প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি
মেসির নৈপুণ্যে জয়ে ফিরেছে মায়ামি
সর্বশেষ খবর
মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের কাওরান বাজারে সড়ক অবরোধ
মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের কাওরান বাজারে সড়ক অবরোধ
দেশ পুনর্গঠনে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফখরুলের
দেশ পুনর্গঠনে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফখরুলের
কাভার্ডভ্যানের পেছনে বাসের ধাক্কা, চালকের সহকারী নিহত
কাভার্ডভ্যানের পেছনে বাসের ধাক্কা, চালকের সহকারী নিহত
অবশেষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল
অবশেষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media