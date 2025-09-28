থামলেন মেসি, থামলো মায়ামিও 

টানা গোল করে যাচ্ছিলেন। সেই ধারায় ছেদ পড়লো অবশেষে। লিওনেল মেসিকে রুখে দেওয়ায় মেজর লিগ সকারে টরন্টো এফসির মাঠে ইন্টার মায়ামিকে ১-১ ড্রয়ে থামতে হয়েছে।
টরন্টো সফরের আগে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন ৮বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। মায়ামির হয়ে টানা তিন ম্যাচে করেছিলেন পাঁচ গোল। তবে এদিন একের পর এক সুযোগ তৈরি করেও গোলমুখে জ্বলে উঠতে পারেননি ৩৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। টরন্টো গোলকিপার শন জনসনের দারুণ পারফরম্যান্সে থেমে যায় মেসির গোল মেশিন।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে জর্দি আলবার ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তাদেও অ্যালেন্দে। এগিয়ে গিয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত ভেবেছিল মায়ামি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণভাগের একাধিক ভুলে গোল হজম করতে হয়। ৬০ মিনিটে কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করেন জর্জে মিহাইলোভিচ। তাতে ম্যাচে ফেরে টরন্টো।
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জয়ের জন্য লড়েছে মায়ামি। কিন্তু জনসনের দুই চমৎকার সেভে থেমে যায় মেসির শট।
এখনও পর্যন্ত ২৩ ম্যাচে ২৪ গোল করে এমএলএসের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি।
ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, ‘আমার মনে হয় আমরা জেতার যোগ্য ছিলাম। বেশিরভাগ সুযোগ আমাদেরই ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে হয়তো ১০-১৫ মিনিট কিছুটা এলোমেলো ছিলাম, কিন্তু ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে ছিল। তবে তাদের গোলকিপারই আজকের নায়ক।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা এখানে জিততে এসেছিলাম। পয়েন্ট টেবিলে উপরে যেতে চেয়েছিলাম। এখন সামনে চারটি ম্যাচ বাকি, সেগুলো জেতার চেষ্টা করবো এবং যতটা সম্ভব উঁচুতে শেষ করার চেষ্টা করবো।’
ড্রয়ের ফলে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মায়ামি। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে আছে তারা, তবে ম্যাচ হাতে আছে একটি।