খাগড়াছড়ির ঘটনায় যা বললেন মিতুল মারমা

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে ‘জুম্ম-ছাত্র জনতার’ ব্যানারে অবরোধ চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত তিন জন নিহত ও চার জন আহত হয়েছেন। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে গুইমারা উপজেলার রামেসু বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের গোলকিপার মিতুল মারমা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আবেগঘন এক পোস্ট করেছেন।
রাঙামাটি থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার লিখেছেন, ‘খাগড়াছড়িতে এক জুম্ম পাহাড়ি শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর প্রতিবাদে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সুন্দর সম্প্রীতির পাহাড় আজ অশান্ত দাবানলে জ্বলছে। অথচ সত্য হলো, আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক—এই দেশ আমার, আপনার, সবার। শুধু পাহাড় নয়, পুরো দেশেই আমরা ধর্ষণ, সহিংসতা, মারামারি কিংবা কোনও অন্যায় চাই না।’
এরপরই তিনি বলেছেন, ‘যারা ধর্ষণের শিকার হন, তারা আসলে আমাদেরই মা কিংবা বোন। তাই এখনই সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার।’
বর্তমানে আবাহনীতে খেলা এই গোলকিপার আরও লিখেন, ‘আমরা চাই না অশান্তি। আমরা চাই ন্যায়বিচার, শান্তি আর নিরাপদ বাংলাদেশ। আসুন, ধর্ষণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হই এবং একসাথে গড়ে তুলি একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ বাংলাদেশ।’