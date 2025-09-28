X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাগড়াছড়ির ঘটনায় যা বললেন মিতুল মারমা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৯আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৯
মিতুল মারমা

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে ‘জুম্ম-ছাত্র জনতার’ ব্যানারে অবরোধ চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত তিন জন নিহত ও চার জন আহত হয়েছেন। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে গুইমারা উপজেলার রামেসু বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের গোলকিপার মিতুল মারমা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আবেগঘন এক পোস্ট করেছেন। 

রাঙামাটি থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার লিখেছেন, ‘খাগড়াছড়িতে এক জুম্ম পাহাড়ি শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর প্রতিবাদে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সুন্দর সম্প্রীতির পাহাড় আজ অশান্ত দাবানলে জ্বলছে। অথচ সত্য হলো, আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক—এই দেশ আমার, আপনার, সবার। শুধু পাহাড় নয়, পুরো দেশেই আমরা ধর্ষণ, সহিংসতা, মারামারি কিংবা কোনও অন্যায় চাই না।’

এরপরই তিনি বলেছেন, ‘যারা ধর্ষণের শিকার হন, তারা আসলে আমাদেরই মা কিংবা বোন। তাই এখনই সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার।’

বর্তমানে আবাহনীতে খেলা এই গোলকিপার আরও লিখেন, ‘আমরা চাই না অশান্তি। আমরা চাই ন্যায়বিচার, শান্তি আর নিরাপদ বাংলাদেশ। আসুন, ধর্ষণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হই এবং একসাথে গড়ে তুলি একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ বাংলাদেশ।’

/টিএ/আরআইজে/
বিষয়:
সংঘর্ষ
সম্পর্কিত
খাগড়াছড়িতে অবরোধকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মেজরসহ ১১ সেনাসদস্য আহত
শেষ বিকালে সংঘর্ষ-ভাংচুর-লুটপাট ও গুলিবর্ষণে উত্তাল খাগড়াছড়ি 
নাসিরনগরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহতের অভিযোগ, বাড়িঘরে লুট
সর্বশেষ খবর
জামায়াত অন্য দেশের কোনও দলের শাখা হিসেবে কাজ করে: রিজভী
জামায়াত অন্য দেশের কোনও দলের শাখা হিসেবে কাজ করে: রিজভী
দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে
অমর একুশে বইমেলা ডিসেম্বরেও হচ্ছে না
অমর একুশে বইমেলা ডিসেম্বরেও হচ্ছে না
প্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হচ্ছে
সাতক্ষীরায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিপ্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে ৬০ দিন করা হচ্ছে
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media