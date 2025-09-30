X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
জায়ানকে পরখ আর কিউবাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন কাবরেরা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৭
বামে জায়ান আহমেদ, ডানে কিউবা মিচেল।

এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ ও ১৪ অক্টোবর খেলবে বাংলাদেশ। আপাতত হাভিয়ের কাবরেরা ২৯ জনকে অনুশীলনে ডেকেছেন। যদিও মোহামেডানের খেলোয়াড়রা যোগ দেননি। মঙ্গলবার প্রথমবার মাঠের অনুশীলন রয়েছে। তার আগে বাংলাদেশের স্প্যানিশ কোচ প্রবাসী জায়ান আহমেদ ও কিউবা মিচেলকে নিয়েও নিজের অভিমত দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান আহমেদ প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন।  ২১ বছর বয়সী ডিফেন্ডারকে নিয়ে হাভিয়ের কাবরেরা বলেছেন, ‘জায়ানের প্রোফাইলটা (সার্মথ্য) আমরা দেখতে চাই। আমি নিজে দেখতে চাই জাতীয় দলের সঙ্গে সে কেমন করে। অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। এমন একটি পজিশনে খেলে, যেখানে আমরা বিশ্বাস করি সে বাড়তি কিছু দিতে পারবে। তাই স্কোয়াড নিয়ে আমি ইতিবাচক। হামজা ৬ অক্টোবর যোগ দেবে। শোমিত ৭ তারিখে কিছুটা দেরিতে আসবে। তবে আমাদের কাছে এখনও বড় ম্যাচগুলোর প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় আছে। সেন্টার-ব্যাক পজিশনে আমাদের কিছু সমস্যা আছে। এজন্য আমরা একজন অতিরিক্ত সেন্টার-ব্যাককে (শান্ত) ডাকতে চেয়েছি।’

আরেক প্রবাসী কিউবা মিচেল এখনও জাতীয় দলে ডাক পাননি।  তবে কাবরেরা কিংসের ফুটবলারকে সময় দিচ্ছেন, ‘কিউবার প্রতিভা ও সামর্থ্য নিয়ে আমি ইতিবাচক। তবে ওর আরও কিছুটা সময় দরকার। অনূর্ধ্ব-২৩ দলে যেমন বেশি খেলার সুযোগ পায়নি। সে এখনও মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। ভবিষ্যতের জন্য আমরা ওকে নিয়ে ইতিবাচক। আপাতত এটা (তার না থাকা) বড় কোনও সমস্যা নয়।’

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল
‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১’ শিরোপা জিতলো বাইনারি ব্লাস্টার্স
এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় পঞ্চম দিনে ৯ জনের সাক্ষ্য
বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৬
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
