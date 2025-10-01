টানা দ্বিতীয় হার লিভারপুলের, রিয়ালের গোল উৎসব

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মৌসুমের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নেমেই হার দেখেছে লিভারপুল। গ্যালাতাসারের কাছে ১-০ গোলের হার দেখেছে তারা।
শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় ছিল আর্নে স্লটের দল। কিন্তু ইস্তাম্বুলে গিয়ে হতাশার বৃত্তেই আটকে থাকতে হলো তাদের।
প্রথমার্ধে ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ভিক্টর ওসিমহেনের পেনাল্টি থেকে। সেই গোলটাই ব্যবধান গড়ে দেয়।
রিয়াল মাদ্রিদ অপর দিকে কাইরাতকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চতুর্থ হ্যাটট্রিক করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। মাদ্রিদ ডার্বিতে ৫-২ গোলে পরাজয়ের পর জাবি আলোনসো বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে শুরুর গোলটি করেন এমবাপ্পে। গোলের তুবড়ি ছুটেছে মূলত বিরতির পর। ৫২ ও ৭৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। তার পর বদলি কামাভিঙ্গা ৮৩ মিনিটে ও ৯০+৩ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের গোল বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে।
অন্য দিকে মৌসুমের দ্বিতীয় ম্যাচে গিয়ে অবশেষে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে চেলসি। নিজেদের মাঠে বেনফিকাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ২০১৫ সালে বরখাস্ত হওয়ার পর সপ্তমবারের মতো স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে প্রতিপক্ষের ডাগআউটে বসেছিলেন তিনবারের প্রিমিয়ার লিগজয়ী হোসে মরিনহো। তবে এবার প্রত্যাবর্তনটা রূপকথার হয়নি তার জন্য। ম্যাচের ১৮ মিনিটেই মিডফিল্ডার রিচার্ড রিওসের আত্মঘাতী গোল বেনফিকাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।