X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টানা দ্বিতীয় হার লিভারপুলের, রিয়ালের গোল উৎসব

স্পোর্টস ডেস্ক
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৬আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০৬
হার দেখেছে লিভারপুল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মৌসুমের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নেমেই হার দেখেছে লিভারপুল। গ্যালাতাসারের কাছে ১-০ গোলের হার দেখেছে তারা। 

শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় ছিল আর্নে স্লটের দল। কিন্তু ইস্তাম্বুলে গিয়ে হতাশার বৃত্তেই আটকে থাকতে হলো তাদের। 

প্রথমার্ধে ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ভিক্টর ওসিমহেনের পেনাল্টি থেকে। সেই গোলটাই ব্যবধান গড়ে দেয়। 

হ্যাটট্রিকের দেখা পেয়েছেন এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদ অপর দিকে কাইরাতকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চতুর্থ হ্যাটট্রিক করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। মাদ্রিদ ডার্বিতে ৫-২ গোলে পরাজয়ের পর জাবি আলোনসো বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে শুরুর গোলটি করেন এমবাপ্পে। গোলের তুবড়ি ছুটেছে মূলত বিরতির পর। ৫২ ও ৭৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। তার পর বদলি কামাভিঙ্গা ৮৩ মিনিটে ও ৯০+৩ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের গোল বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে। 

অন্য দিকে মৌসুমের দ্বিতীয় ম্যাচে গিয়ে অবশেষে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে চেলসি। নিজেদের মাঠে বেনফিকাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ২০১৫ সালে বরখাস্ত হওয়ার পর সপ্তমবারের মতো স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে প্রতিপক্ষের ডাগআউটে বসেছিলেন তিনবারের প্রিমিয়ার লিগজয়ী হোসে মরিনহো। তবে এবার প্রত্যাবর্তনটা রূপকথার হয়নি তার জন্য। ম্যাচের ১৮ মিনিটেই মিডফিল্ডার রিচার্ড রিওসের আত্মঘাতী গোল বেনফিকাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
চ্যাম্পিয়ন্স-লিগরিয়াল মাদ্রিদলিভারপুল ফুটবল ক্লাব
সম্পর্কিত
আলভারেজ-গ্রিজমানদের দাপটে লা লিগায় রিয়ালের প্রথম হার
পিছিয়ে থেকে বার্সেলোনার দারুণ জয়
অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ, এমবাপ্পের জোড়া গোল
সর্বশেষ খবর
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম ইকবাল 
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম ইকবাল 
সাগরে লঘুচাপ: থেমে থেমে ভারী বৃষ্টি হতে পারে
সাগরে লঘুচাপ: থেমে থেমে ভারী বৃষ্টি হতে পারে
নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত যুবককে গুলি করে ‘হত্যা’
নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত যুবককে গুলি করে ‘হত্যা’
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: ট্রাম্পের আল্টিমেটাম, চাপে হামাস
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: ট্রাম্পের আল্টিমেটাম, চাপে হামাস
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media