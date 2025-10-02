X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
ব্রাজিল দলে ফিরলেন রদ্রিগো-ভিনিসিয়ুস

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৮আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৮
ব্রাজিল দলে ফিরেছেন রদ্রিগো-ভিনিসিয়ুস।

আসন্ন ফিফা প্রীতি ম্যাচগুলোকে সামনে রেখে ব্রাজিলের জাতীয় দলে ফিরেছেন রিয়াল মাদ্রিদের দুই তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগো। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। 

সেপ্টেম্বরে বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বিশ্রামে ছিলেন ভিনিসিয়ুস। অন্যদিকে মৌসুমের শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদে পর্যাপ্ত খেলার সুযোগ না পাওয়ায় বাদ পড়েছিলেন রদ্রিগো। আনচেলত্তি জানান, ‘রদ্রিগো ফিরেছে। কারণ, সে হয়তো খুব বেশি খেলছে না, কিন্তু নামলেই ভালো কিছু দিচ্ছে।’

তবে নেইমারের জন্য অপেক্ষা আরও বাড়ছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখনো উরুর চোটে ভুগছেন। অন্তত নভেম্বরে ফেরার আগে মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই তার।

দীর্ঘ ইনজুরি শেষে দলে ফিরেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও। চমক হিসেবে জায়গা পেয়েছেন নটিংহ্যাম ফরেস্টের নতুন স্ট্রাইকার ইগর জেসুস। বোটাফোগো থেকে আসার পর দুই ম্যাচে চার গোল করেছেন তিনি।

আগামী ১০ অক্টোবর সিউলে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। চার দিন পর টোকিওতে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ জাপান।

 

ব্রাজিল ফুটবল
