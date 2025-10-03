আলজেরিয়ার জাতীয় দলে জিদানের ছেলে লুকা  

জিনেদিন জিদান আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত হলেও ছিলেন ফরাসি কিংবদন্তি। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সকে জেতান ফুটবল বিশ্বকাপ। তার ছেলে লুকা জিদান অবশ্য ডাক পেয়েছেন আলজেরিয়ার জাতীয় ফুটবল দলে। চলতি মাসে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সোমালিয়া ও উগান্ডার বিপক্ষে খেলতে দেখা যাবে তাকে।
ফ্রান্সের জুনিয়র দলে খেললেও জাতীয় দলে সুযোগ পাননি লুকা। সম্প্রতি জাতীয়তা বদলের অনুমতি পেয়েছেন ফিফার কাছ থেকে। দাদা-দাদির দেশ আলজেরিয়ার হয়েই এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাম লিখিয়েছেন ২৭ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক।
বর্তমানে স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের দল গ্রানাডায় খেলছেন তিনি। লুকা উত্তর আফ্রিকার দেশটির হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বাবা জিদানের মাধ্যমে। জিদানের বাবা-মা আলজেরিয়ার কাবাইলি অঞ্চল থেকে ফ্রান্সে স্থায়ী হন।
লুকাকে ৯ অক্টোবর সোমালিয়া ও ১৪ অক্টোবর উগান্ডার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য দলে ডেকেছে আলজেরিয়া। গ্রুপ জি-তে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা, চার পয়েন্ট পিছিয়ে উগান্ডা। বাকি দুই ম্যাচে যেকোনও একটিতে জয় পেলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে আগামী বিশ্বকাপের টিকিট।