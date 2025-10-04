X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৭
লিওনেল মেসি

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষ। এখন প্রীতি ম্যাচে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। সামনের দুই ম্যাচের জন্য তিন চমক রেখে আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা করা হয়েছে।

কোচ লিওনেল স্কালোনির দলে প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন মিডফিল্ডার আনিবাল মরেনো, ডিফেন্ডার লাউতারো রিভেরো ও গোলকিপার ফাকুন্দো।

যুক্তরাষ্ট্রে ১০ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা ও ১৩ অক্টোবর পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন স্কালোনি।

অধিনায়ক লিওনেল মেসিও আছেন দলে। দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরেছেন চেলসি মিডফিল্ডার এনজো ফের্নান্দেস।

২০২২ সালের জুনের পর দলে ফিরেছেন মার্কোস সেনেসি। ২৮ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচই খেলেছেন।

২৮ বছর বয়সী মরেনো এখন ক্লাব ফুটবলে খেলেন ব্রাজিলিয়ান দল পালমেইরাসের হয়ে। স্বদেশের ক্লাব রিভার প্লেটে খেলেন ২১ বছর বয়সী রিভেরো। ২৮ বছর বয়সী ফাকুন্দো খেলেন আর্জেন্টিনার আরেক ক্লাব রেসিংয়ে।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবল দল
সম্পর্কিত
১৪ বছর পর ভারতে আসছেন মেসি
থামলেন মেসি, থামলো মায়ামিও 
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
সর্বশেষ খবর
বরিশালের ৬টি আসনে হেভিওয়েটের ছড়াছড়ি, থাকছে বিদ্রোহীর শঙ্কা
নির্বাচনি হাওয়াবরিশালের ৬টি আসনে হেভিওয়েটের ছড়াছড়ি, থাকছে বিদ্রোহীর শঙ্কা
সন্ধ্যায় চুরির অভিযোগে সালিশি বৈঠকের জন্য আটক, সকালে তরুণের মরদেহ উদ্ধার
সন্ধ্যায় চুরির অভিযোগে সালিশি বৈঠকের জন্য আটক, সকালে তরুণের মরদেহ উদ্ধার
হুমকিতে সুর নরম করেছে হামাস, হামলা বন্ধে ইসরায়েলকে আহ্বান ট্রাম্পের
হুমকিতে সুর নরম করেছে হামাস, হামলা বন্ধে ইসরায়েলকে আহ্বান ট্রাম্পের
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো শুভ, দিচ্ছেন পরিবর্তনের ডাক
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো শুভ, দিচ্ছেন পরিবর্তনের ডাক
সর্বাধিক পঠিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media