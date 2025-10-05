X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
লেভানডোভস্কির পেনাল্টি মিস, চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৫আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০৫
পেনাল্টি মিস করেন লেভানডোভস্কি।

লা লিগায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া। তাতে কাতালানদের টানা জয়ের ছন্দে ছেদ পড়েছে। পরাজয়ে টেবিলের শীর্ষে ফেরার সুযোগটিও হাতছাড়া করেছে।

ম্যাচের ১৩তম মিনিটেই এগিয়ে যায় সেভিয়া। বার্সেলোনার বক্সে রোনাল্ড আরাউহোর সঙ্গে বলের জন্য ধাক্কাধাক্কির সময় পড়ে যান আইজ্যাক রোমেরো, তাতেই সেভিয়া স্পট কিক পায়। সেই সুযোগে সাবেক আর্সেনাল সতীর্থ উয়চেখ শেজনিকে ভুল পথে পাঠিয়ে জালের দেখা পান আলেক্সিস সানচেজ।

৩৭ মিনিটে রোমেরো নিজের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তবে বিরতির আগ মুহূর্তে পেদ্রির চিপ থেকে গোল করে ব্যবধান কমান মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-১ স্কোরলাইনে।

৭৬ মিনিটে সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পায় বার্সেলোনা। আদনান জানুজাজের ফাউলে পেনাল্টি পায় তারা। কিন্তু রবার্ট লেভানডোভস্কি স্পট কিকটি পোস্টের বাইরে মেরে বসেন। এরপর শেষ দিকে হোসে অ্যাঞ্জেল কারমোনা ও অ্যাকর অ্যাডামসের দুটি গোল সেভিয়ার জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়।

এই হারে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে দুই পয়েন্ট পেছনে রয়েছে বার্সেলোনা। ৮ ম্যাচে রিয়ালের সংগ্রহ ২১ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে বার্সার সংগ্রহ ১৯। 

বিষয়:
লা লিগাবার্সেলোনা
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক
