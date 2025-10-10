আরব আমিরাতকে ৩ গোলে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রীতি ম্যাচে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে দুবাইতে স্বাগতিকদের ৩-০ গেলো উড়িয়ে দিয়েছে সাইফুল বারী টিটুর দল।
প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে হয় তৃতীয় গোলটি। আলপি আক্তার দুটি ও সুরভী আক্তার প্রীতি একটি গোল করেন।
এর আগে প্রথম ম্যাচে সিরিয়াকে একই ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ।
দুবাইতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে এখন অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব খেলতে জর্ডানে যাবে মেয়েরা। সেখানে প্রথম ম্যাচ স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১৩ অক্টোবর ও ১৭ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে।