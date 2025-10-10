X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আরব আমিরাতকে ৩ গোলে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৪৫আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৪৫
আলপি আক্তার দুটি ও সুরভী আক্তার প্রীতি একটি গোল করেন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রীতি ম্যাচে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে দুবাইতে স্বাগতিকদের ৩-০ গেলো উড়িয়ে দিয়েছে সাইফুল বারী টিটুর দল।

প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে হয় তৃতীয় গোলটি। আলপি আক্তার দুটি ও সুরভী আক্তার প্রীতি একটি গোল করেন।

এর আগে প্রথম ম্যাচে সিরিয়াকে একই ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। 

দুবাইতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে এখন অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব খেলতে জর্ডানে যাবে মেয়েরা। সেখানে প্রথম ম্যাচ স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১৩ অক্টোবর ও ১৭ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপে।

/টিএ/আরআইজে/
বিষয়:
দুবাইবাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭জর্ডানে বাছাইপর্বের আগে দুবাইয়ে খেলতে যাচ্ছে অর্পিতারা
বাংলাদেশের নতুন ফিফা নারী রেফারি হওয়ার পথে তহুরা
দুবাইয়ে ‘ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে প্যারালাল ইভেন্ট ২০২৫’-এ নৌপরিবহন উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
সবচেয়ে বেশি দায় আমারই: কাবরেরা
সবচেয়ে বেশি দায় আমারই: কাবরেরা
রাজধানীতে যুবককে প্রাইভেটকারে তুলে থানায় দিলো ‘ছাত্রদল নামধারী’ কয়েকজন
রাজধানীতে যুবককে প্রাইভেটকারে তুলে থানায় দিলো ‘ছাত্রদল নামধারী’ কয়েকজন
সিনেমায় স্বস্তিকাকে পাচ্ছেন না বলে নির্মাতার নাটকে ফেরা!
সিনেমায় স্বস্তিকাকে পাচ্ছেন না বলে নির্মাতার নাটকে ফেরা!
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media