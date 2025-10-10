X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সঠিক সময়ে খেলোয়াড়েরা ক্লিক করতে না পারলেই সমস্যা হয়: আমিনুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৪আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৪
হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকং চায়নার কাছে লড়াই করে ৭ গোলের ম্যাচে শেষ মুহূর্তে হেরেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ হেরে হামজাদের পাশাপাশি সমর্থকরা হতাশ হয়েছেন। ম্যাচ দেখে দেশসেরা সাবেক গোলকিপার আমিনুল হক আজ উত্তরায় একটি ক্যাফে উদ্বোধন করতে এসে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন।

ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আমিনুল বলেছেন, ‘গোলকিপার যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারত, তাহলে হয়তো ফলটা ভিন্ন হতে পারত। আমার মনে হয়েছে, আমাদের গোলকিপার কিছুটা হলেও নার্ভাস ফিল করেছে।’

১৯৯৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত লাল–সবুজ জার্সিতে গোলপোস্ট সামলেছেন আমিনুল। এই সময়ে দেশের হয়ে খেলেছেন পঞ্চাশের বেশি ম্যাচ। জিতেছেন ২০০৩ সাফ শিরোপা। হারের পর দলের সমালোচনা নিয়ে তার কথা, ‘আমরা কিন্তু গতানুগতিক কথার মধ্যে আছি। হারলে সবাই কোচকে দোষ দেয়, জিতলে বলে সবাই মিলে জিতেছি। হেরে গেলে সমালোচনা থাকবেই। তবে এটাকে ইতিবাচকভাবেও দেখা যায়।’

তবে আমিনুল কোচকে দায়ী করছেন না। তার কথা, ‘কোচ সব সময়ই চায় তার বেস্ট ইলেভেন খেলাতে। কিন্তু টিম হেরে গেলে দোষটা এসে পড়ে কোচের ঘাড়ে। আসলে সঠিক সময়ে খেলোয়াড়েরা ক্লিক করতে না পারলেই সমস্যা হয়।’

হংকংআন্তর্জাতিক ফুটবলবাংলাদেশ ফুটবলআমিনুল হক
মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে পেন বাংলাদেশের শোক
ট্রাম্পের চীনবিরোধী শুল্ক হুমকিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী স্বর্ণের দাম
কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস
এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট
