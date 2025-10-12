X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
জোড়া গোলের পর শীর্ষে এখন মেসি

  স্পোর্টস ডেস্ক
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০২আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০২
ম্যাচের পর এক ভক্তকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন লিওনেল মেসি।

আন্তর্জাতিক বিরতিতে জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন না মেসি। তাই বলে সময়টা বসেও কাটাচ্ছেন না। মেজর লিগ সকারে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন। তাতে ৪-০ ব্যবধানে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। এই জয়ের সঙ্গে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষেও উঠে গেছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। 

আন্তর্জাতিক সূচির মধ্যে মেজর লিগ চলায় মেসি খেলবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। ম্যাচ শুরুর আগে কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো একাদশ ঘোষণার সময় জানা যায়, মাঠে নামছেন মেসি।

সপ্তাহজুড়ে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে ফ্লোরিডায় অনুশীলন করেছেন মেসি ও রদ্রিগো দে পল। তবে হার্ড রক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে শুক্রবারের প্রীতি ম্যাচ দর্শকসারি থেকেই দেখেছেন মেসি। দে পল ওই ম্যাচে শেষদিকে বদলি হিসেবে নামেন, ফলে ইন্টার মায়ামির হয়ে এই ম্যাচে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

মেসি দিনের শুরুতে ২৪ গোল নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির ডেনিস বোয়াংগার সঙ্গে লিগে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। কিন্তু আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২৫তম ও ২৬তম গোল করে সবার ওপরে উঠে গেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এই ফরোয়ার্ড।

ইতোমধ্যেই এমএলএস কাপের প্লে-অফ নিশ্চিত করা ইন্টার মায়ামি আরও ভালো অবস্থানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই জয়ের পর ইস্টার্ন কনফারেন্সে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে সিনসিনাটির সঙ্গে সমান পয়েন্টে পৌঁছেছে তারা। শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার চেয়ে অবশ্য চার পয়েন্ট পিছিয়ে। ফিলাডেলফিয়া আগেই সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নিয়েছে; যা এমএলএস মৌসুমের সেরা দলকে দেওয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের ৩৯তম মিনিটে দারুণ এক গোল করে স্কোরশিটে নাম তুলেছেন মেসি। আটলান্টার এক ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বালতাসার রদ্রিগেজ পাস বাড়ান মেসির উদ্দেশে। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে বাঁ পায়ে নিখুঁত বাঁকানো শটে গোল করেন তিনি। 

মেসি এর আগেও কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৩তম মিনিটে হিবার্টের অসাধারণ সেভে বঞ্চিত হন তিনি। 

৫২তম মিনিটে মেসির পাস থেকেই আসে ইন্টার মায়ামির দ্বিতীয় গোল। ভাসানো বলে স্প্যানিশ তারকা জর্দি আলবাকে খুঁজে নেন মেসি। আলবা হিবার্টের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে গোল করেন। এটি ছিল তার মৌসুমের ষষ্ঠ গোল। ম্যাচটি আবার ছিল আলবার জন্য বিশেষ, কারণ এই সপ্তাহেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন এমএলএস মৌসুম শেষে অবসরে যাচ্ছেন। 

৬১তম মিনিটে উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেস করেন তৃতীয় গোল। ৮৭তম মিনিটে আলবার লং থ্রু বল থেকে মেসি করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। 

বিষয়:
লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
