হংকংয়ে বাজে মাঠে অনুশীলন বাংলাদেশের, দূরত্ব একঘণ্টা

এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যচে খেলবে বাংলাদেশ। হংকংয়ের মাঠে লড়াইয়ের আগে সেখানে অনুশীলনও করছে হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়ারা। তবে মাঠের বাজে অবস্থা ও দূরত্ব বেশ ভোগাচ্ছে হাভিয়ের কাবরেরার দলকে।
জাতীয় দলের মিডফিল্ডার সোহেল রানা রবিবার অনুশীলনের এক ফাঁকে সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘এই জিনিসটা যে আমাদের ফেস করতে হবে, সেই মেন্টালিটি নিয়েই আমরা এসেছি। গতকাল অনুশীলনের জন্য যে মাঠ দিয়েছিল, এর দূরত্ব আমাদের হোটেল থেকে এক ঘণ্টারও বেশি। মাঠের অবস্থাও খুব বাজে ছিল। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম আমাদের সঙ্গে ওরা এরকম করবে। আজও একই।’
তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন সবাই। সোহেল রানা বলেছেন, ‘আমরা বিষয়টা সেভাবে নিচ্ছি না, মানসিকভাবে ভালোভাবেই নিচ্ছি। খেলার সঙ্গে বিষয়টা মেলাতে চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি দ্রুতই যেন হংকংয়ের এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। পরের ম্যাচ কীভাবে খেলবো, কী পরিকল্পনা থাকবে বা যে ভুলগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। সেই ভুলগুলো যেন পরের ম্যাচে না করি, সেদিকেই আমরা মনোযোগী।’
স্বাগতিকদের হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তিনি জানালেন, ‘স্বাগতিক দল সুবিধা নেবেই। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে আমরা ইতিবাচক হিসেবেই নিচ্ছি। এতে আমরা অভ্যস্ত।’
ঢাকায় রোমাঞ্চকর ৭ গোলের ম্যাচে হেরেছে বাংলাদেশ। এবার হারতে চায় না অতিথিরা। সোহেল রানা বলেছেন, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে দেশে যেভাবে খেলেছি, তাতে আমি আশা করি, তাদের হারানোর মতো সামর্থ্য আমাদের আছে।’