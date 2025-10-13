X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশের একাদশ সাজাতে জামাল মত দেন, তবে...

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫০আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫০
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন জামাল ভূঁইয়া।

বাংলাদেশ দলের নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। তবে শুরুর একাদশে নাম থাকে না তার। বিরতির পর বেশিরভাগ সময় দেখা যায় তাকে। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কম হচ্ছে না। যেখানে জামাল নিজেই আজ সোমবার হংকংয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, দলের সবাই খেলতে চায়। মাঠে খেলার জন্য নিজেও কোচদের কাছে মতামত দেন।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচে কাই তাক স্পোর্টস পার্ক স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যার ৫০ হাজার টিকিট বিক্রির শেষ পর্যায়ে। স্বাগতিক দর্শকদের চাপ থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই চাপ আমলে নিচ্ছেন না বাংলাদেশ অধিনায়ক। জামাল ভূঁইয়া বলেছেন, ‘সবসময় ভালো লাগে যখন দর্শকরা আমাদের উৎসাহ দেয়। আমি জানি আগামীকাল টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে যাবে, তবে কিছু দর্শক বাংলাদেশ থেকেও থাকবে, আমরা সেটা খুবই প্রশংসা করি। ম্যাচ শুরুর আগে দর্শকদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, কিন্তু খেলা চলাকালীন আপনি সেটা তেমন অনুভব করেন না, কারণ তখন অ্যাড্রেনালিন এত বেশি থাকে যে আপনি পুরোপুরি খেলায় মনোযোগী থাকেন। তবে ম্যাচ শেষে চারপাশে তাকালে অনেক মানুষ দেখতে পাবেন। এটা অবশ্যই খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে আমাদের মতো খেলোয়াড়দের জন্য যারা এই ম্যাচ খেলবে।’

নিজেদের কাজটা ভালোই জানেন ৩৫ বছর বয়সী মিডফিল্ডার। বললেন, ‘আমাদের কাজ হলো আগামীকাল তিন পয়েন্ট অর্জন করা। আমার মনে হয় না খুব ঠান্ডা থাকবে—হয়তো ২১ বা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই আবহাওয়া খেলোয়াড়দের জন্য একদম উপযুক্ত। আর হংকং তো তাদের দলের জন্য সেরা সুযোগ-সুবিধা দিতে চাইবে, আমরাও তার সুফল পাবো। আমরা সাধারণত অনেক বেশি গরমে খেলি, তবে আমরা এই আবহাওয়ায় মানিয়ে নিতে পারবো।’

একাদশ সাজাতে নিজের মতামত দেন জামাল। তার পরেও সেখানে একটা কিন্তু থাকে। জামালের কথা, ‘কে খেলবে, কে খেলবে না—এটা কোচদের সিদ্ধান্ত। স্কোয়াডে ২৩ জন খেলোয়াড় আছে, সবাই খেলতে চায়। দিন শেষে সিদ্ধান্ত তাদেরই। এছাড়া দল গঠনে অবশ্যই আমার আলাদা মতামত আছে, তবে সেটা আমি আপনার সঙ্গে ভাগ করবো না—তবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।’

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
জামাল ভূঁইয়াবাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল
সম্পর্কিত
‘সামনে এগিয়ে যেতে তিন পয়েন্ট পেতেই হবে’
হামজা মাঠ ও মাঠের বাইরে একজন নেতা: কাবরেরা
হংকংয়ে বাজে মাঠে অনুশীলন বাংলাদেশের, দূরত্ব একঘণ্টা
সর্বশেষ খবর
সংকটে সাত কলেজের ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’
সংকটে সাত কলেজের ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’
ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর, প্রথম পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর
ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর, প্রথম পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর
চাঁদ ‘দখলের লড়াইয়ে’ কি হেরে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?
চাঁদ ‘দখলের লড়াইয়ে’ কি হেরে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র?
৩০ অক্টোবরের মধ্যে অতিরিক্ত সিম বাতিল করতে হবে: বিটিআরসি
৩০ অক্টোবরের মধ্যে অতিরিক্ত সিম বাতিল করতে হবে: বিটিআরসি
সর্বাধিক পঠিত
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
‘অস্থায়ী কারাগার’ প্রসঙ্গে যা বললেন চিফ প্রসিকিউটর
‘অস্থায়ী কারাগার’ প্রসঙ্গে যা বললেন চিফ প্রসিকিউটর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media