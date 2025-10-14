X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
মাঠে জিতেই হংকংকে জবাব দিতে বললেন বাফুফে সভাপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৭আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৭
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল

এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে স্বাগতিক হংকং চায়নার বিপক্ষে আজ সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে নামতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচের আগে জামাল- হামজারা সেখানে অনুশীলন মাঠ ছাড়াও নানান বিড়ম্বনায় পড়েছেন। এ নিয়ে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বললেন, ‘খেলায় জিতেই আজ এর জবাব দিতে হবে।’

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টা আগে সফরকারী দলকে মাঠ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা স্বাগতিক দেশের দায়িত্ব। বাংলাদেশ দল এক দিন আগেও ভালো মাঠ পায়নি বলে জানা গেছে।

যদিও হংকং দলও ঢাকায় এসে এমন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অনুযোগ করেছিল।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) কমলাপুর ও বাফুফে ভবনের টার্ফ উদ্বোধনের পর বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘স্বাগতিক দেশ যে আচরণ করছে সেটা নিয়ে মন্তব্য করবো না। কারণ এএফসি স্ট্যান্ডার্ডে তারাও আমার কলিগ। তবে স্বাগতিক দেশ আমাদের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে যে অবস্থান বা আচরণ করেছে সেটার জবাব দিতে হবে আজকের খেলা জিতে, অন্য কোনও অভিযোগ না করে।’

সহকর্মীদের দুই পাশে রেখে বাফুফে ভবনে তাবিথ আউয়াল আরও বলেন, ‘হংকংয়ে এ রকম পরিস্থিতিতে পড়তে পারি, এটা কিন্তু আমাদের ম্যানেজার দেশ ছাড়ার সময় বলেছিলেন। ভারতের শিলংয়েও আমরা সহযোগিতা পাইনি। এটার জবাব একটাই মাঠে জয়। আশা করি আমরা আজ জিতবো। খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে শক্ত রয়েছে। আমরা জিতে দেখিয়ে দিতে চাই, এসব অপকৌশল করে লাভ হবে না।’

বাফুফেহংকংজামাল ভূঁইয়াতাবিথ আউয়াল
