X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে এশিয়ান কাপ খেলতে চায় বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৪৭আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৪৭
শেষ দিনের অনুশীলনে বাংলাদেশের মেয়েরা

এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবলের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ খেলছে ‘এইচ’ গ্রুপে। স্বাগতিক জর্ডানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে শেষ মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল হজম করে পয়েন্ট হারায় অর্পিতা বিশ্বাসরা। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাত ১০টায় জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে শক্তিশালী চাইনিজ তাইপের মুখোমুখি হবে সাইফুল বারী টিটুর শিষ্যরা। চীনে আগামী বছর মূল পর্বে খেলতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই বাংলাদেশের। অন্যদিকে চাইনিজ তাইপের ড্র হলেই চলবে।

চীনের টিকিট পেতে আপাতত কঠিন সমীকরণের সামনে বাংলাদেশের মেয়েরা। যদিও বাংলাদেশ দলের হেড কোচ সাইফুল বারী টিটু আশাবাদী, ‘কোয়ালিফাই করতে ম্যাচ জেতা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। চাইনিজ তাইপে বেশ শক্তিশালী। আমরা তাদের খেলা দেখেছি, জর্ডানের বিপক্ষে কীভাবে খেলেছে; গোল করেছে। এই জিনিসগুলো আমাদের এভোয়েড করতে হবে- জর্ডান কীভাবে গোল খেয়েছে, আর আমরা কী করলে খাবো না।’

আগের ম্যাচে চাইনিজ তাইপে ৬-১ গোলে জর্ডানকে হারিয়েছে। এখন তারা বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে যাবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশকে জিততেই হবে। তাই ভালোই চাপ অনুভব করছেন কোচ, ‘খানিকটা চাপ রয়েছে। এটা শেষ ম্যাচ, জয়ের কোনও বিকল্প নেই। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি।’

তাইপের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে হলে বাংলাদেশকে গোল করতে হবে। পাশাপাশি রক্ষণ থাকতে হবে অটুট। এ নিয়ে কোচ টিটু বলেন, ‘গোল না খাওয়ার ব্যাপার ছাড়াও কীভাবে তাদের বিপক্ষে গোল করা যায়, আমাদের মাথায় আছে। একটা গোলই খেলার মোমেন্টাম ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই শেষ ম্যাচটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই আমরা খেলতে চাইছি।’

/টিএ/আরআইজে/
বিষয়:
জর্ডান
সম্পর্কিত
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ছাড়া ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য: জর্ডানের রাজা
জর্ডান ম্যাচে দৃষ্টি বাংলাদেশের মেয়েদের
গাজায় ট্রাক উল্টে নিহত ২০ ফিলিস্তিনি
সর্বশেষ খবর
গুমের শিকার নুর হোসেন হিরুর কন্যা নাবিলাকে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা
গুমের শিকার নুর হোসেন হিরুর কন্যা নাবিলাকে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা
আজ জুলাই সনদ সই, শেষ মুহূর্তেও দ্বিধা বিভক্ত দলগুলো
আজ জুলাই সনদ সই, শেষ মুহূর্তেও দ্বিধা বিভক্ত দলগুলো
সারাদেশে একযোগে লালন উৎসব
সারাদেশে একযোগে লালন উৎসব
জামায়াতের আমির ও এনসিপির আহ্বায়ককে আমন্ত্রণত্র দিয়েছে কমিশন
জামায়াতের আমির ও এনসিপির আহ্বায়ককে আমন্ত্রণত্র দিয়েছে কমিশন
সর্বাধিক পঠিত
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media