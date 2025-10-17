চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে এশিয়ান কাপ খেলতে চায় বাংলাদেশ

এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবলের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ খেলছে ‘এইচ’ গ্রুপে। স্বাগতিক জর্ডানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে শেষ মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল হজম করে পয়েন্ট হারায় অর্পিতা বিশ্বাসরা। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাত ১০টায় জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে শক্তিশালী চাইনিজ তাইপের মুখোমুখি হবে সাইফুল বারী টিটুর শিষ্যরা। চীনে আগামী বছর মূল পর্বে খেলতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই বাংলাদেশের। অন্যদিকে চাইনিজ তাইপের ড্র হলেই চলবে।
চীনের টিকিট পেতে আপাতত কঠিন সমীকরণের সামনে বাংলাদেশের মেয়েরা। যদিও বাংলাদেশ দলের হেড কোচ সাইফুল বারী টিটু আশাবাদী, ‘কোয়ালিফাই করতে ম্যাচ জেতা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। চাইনিজ তাইপে বেশ শক্তিশালী। আমরা তাদের খেলা দেখেছি, জর্ডানের বিপক্ষে কীভাবে খেলেছে; গোল করেছে। এই জিনিসগুলো আমাদের এভোয়েড করতে হবে- জর্ডান কীভাবে গোল খেয়েছে, আর আমরা কী করলে খাবো না।’
আগের ম্যাচে চাইনিজ তাইপে ৬-১ গোলে জর্ডানকে হারিয়েছে। এখন তারা বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে যাবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশকে জিততেই হবে। তাই ভালোই চাপ অনুভব করছেন কোচ, ‘খানিকটা চাপ রয়েছে। এটা শেষ ম্যাচ, জয়ের কোনও বিকল্প নেই। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি।’
তাইপের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে হলে বাংলাদেশকে গোল করতে হবে। পাশাপাশি রক্ষণ থাকতে হবে অটুট। এ নিয়ে কোচ টিটু বলেন, ‘গোল না খাওয়ার ব্যাপার ছাড়াও কীভাবে তাদের বিপক্ষে গোল করা যায়, আমাদের মাথায় আছে। একটা গোলই খেলার মোমেন্টাম ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই শেষ ম্যাচটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই আমরা খেলতে চাইছি।’