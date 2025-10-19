X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
মেসির হ্যাটট্রিকে প্লে-অফে মায়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩২আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২৬
ম্যাচের পর এক খুদে ভক্তের সঙ্গে মেসি।

লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিকে মেজর লিগ সকারে ৫-২ গোলে ন্যাশভিল এসসিকে উড়িয়ে দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। তাতে জায়গা নিশ্চিত হয়েছে প্লে-অফেও। মায়ামির প্লে-অফ নিশ্চিতের দিনে আবার মেসির গোল্ডেন বুটও কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেছে! 

আর্জেন্টাইন সুপারস্টার নিয়মিত মৌসুমের শেষ দিনে ২৬ গোল নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। যা আবার লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির ডেনিস বুয়াঙ্গার চেয়ে দুই গোল বেশি। কিন্তু ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে মেসি নিশ্চিতভাবে প্রথম এমএলএস গোল্ডেন বুটের পথে এগিয়ে গেছেন। মেসির নৈপুণ্যে ইন্টার মায়ামি ইস্টার্ন কনফারেন্সে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে। আগামী ২৪ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া এমএলএস কাপ প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে তারা মুখোমুখি হবে ন্যাশভিলেরই।

শুরুতে কয়েকটি ভালো সুযোগ নষ্ট করে ন্যাশভিল। কিন্তু ৩৪তম মিনিটে জর্ডি আলবার পাস থেকে বল পেয়ে মেসি বাঁ-পায়ের শটে বক্সের বাইরে থেকে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন। ৯ মিনিট পরই হানি মুখতারের নিখুঁত ক্রসে হেড করে স্যাম সারিজ তার মৌসুমের ২৪তম গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মুখতারের শট পোস্টে লাগার পর জেকব শ্যাফেলবার্গ রিবাউন্ড থেকে গোল করে ন্যাশভিলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়েও দেন।

৬৩ মিনিটে মেসি মৌসুমের প্রথম পেনাল্টি থেকে গোল করে মায়ামিকে আবারও সমতায় ফেরান। লুইস সুয়ারেসের শটে বল মুখতারের হাতে লাগলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

৬৭ মিনিটে বালতাসার রদ্রিগেসের গোলে মায়ামি ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। আর ৮১তম মিনিটে মেসি দুর্দান্ত বাঁকানো এক শটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন।

শেষ দিকে যোগ করা সময়ে টেলাসকো সেগোভিয়া মায়ামির হয়ে আরও একটি গোল করলে ৫-২ ব্যবধানের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি। 

লিওনেল মেসিইন্টার মায়ামি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
