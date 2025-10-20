X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
থাইল্যান্ডে লড়াকু পারফরম্যান্স চান বাংলাদেশের কোচ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৯
কোচ বাটলারের সঙ্গে আফঈদা।

আগামী বছরের মার্চে এশিয়ান কাপ নারী ফুটবলের মূল পর্বে খেলবে বাংলাদেশ।  তার আগে নিবিড় অনুশীলনের পাশাপাশি প্রীতি ম্যাচও খেলবে আফঈদা খন্দকাররা। ২৪ ও ২৭ অক্টোবর থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য মঙ্গলবার সকালে ঢাকা ছাড়ছে বাংলাদেশ নারী দল। সেখানে দুটি ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স দেখানোর লক্ষ্য বাংলাদেশের কোচ পিটার বাটলারের। 

ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে থাইল্যান্ড ৫৩ ও বাংলাদেশ ১০৪ নম্বরে অবস্থান করছে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলে নিজেদের আরও ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বাটলারের দলের। তাই বাস্তবে থাকার পক্ষপাতী ইংলিশ কোচ। রবিবার বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ইংলিশ কোচ বলেছেন, ‘আমি মনে করি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। তবে তারা র‌্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে বলে আমরা তাদের কাছে হারতে পারি বা হারতে যাচ্ছি, আমরা এই মনোভাব নিয়ে সেখানে যেতে পারি না।’

থাইদের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স নিয়ে বাটলার জানালেন, 'হার বা জয়ের মানসিকতা নয়, এই ধরণের ম্যাচ থেকে আসলে আমরা কী পেতে চাই, তা নিয়ে কখনও কখনও আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। আমি চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স। দেখতে চাই মেয়েরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটা মেলে ধরছে। কেননা, এটা সবার জন্য, এমনকি ভুটান থেকে যে নয় জন ফিরেছে, তাদের জন্যও এটা বড় পদক্ষেপ।’

ঢাকায় আসার আগে চট্টগ্রামে ক্যাম্প করেছিল বাংলাদেশ। কোচ মনে করেন, ‘আমি স্রেফ মনে করি, এটা (প্রস্তুতির ক্যাম্প) আমাদের জন্য একটা সুযোগ। আমার ধারনা, সেটা খেলোয়াড়েরাও উপলব্ধি করতে পারে, এ ধরণের ক্যাম্প (তিন সপ্তাহ ধরে) সহজ নয়। যদি দেখেন কোনো দলই ১০-১৫ দিনের বেশি ক্যাম্প করে না। আমি নিজেও শত-শতবার ক্যাম্প করেছি। সেটা খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে, কিন্তু কখনও সেটা ২১ দিনের ছিল না। এটা দীর্ঘ ক্যাম্প। আসলে এখানে এই সুবিধাগুলো না থাকার কারণে আমাদের ওখানে যেতে হয়েছিল।’

বাটলারের ক্যাম্পে ৯ জন শেষ মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন। নয় জনের মধ্যে চার জন দুদিন আগে, পাঁচ জন এক দিন অনুশীলন করছে। এ নিয়ে বাটলার চিন্তিত নন, ‘মানিয়ে নেওয়া তাদের জন্য বেশ কঠিন হলেও আমি মনে করি, আমরা কীভাবে কাজ করি সেই অভিজ্ঞতা তাদের আছে। তাই এই মেয়েদের নিয়ে কোনও সমস্যা দেখছি না। তারা জানে, আমরা কীভাবে খেলি।’

অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেছেন, ‘চট্টগ্রামে ভালো অনুশীলন হয়েছে। আশা করছি থাইল্যান্ডে ভালো খেলতে পারবো।’

বাংলাদেশ দল: রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রাণী, নবীরন খাতুন, আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), কোহাতি কিসকু, রুমা আক্তার, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী, উমেহলা মারমা, শাহেদা আক্তার, সুলতানা, সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা ও সিনহা জাহান।

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
