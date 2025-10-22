X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মায়ামিতে হচ্ছে না বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ 

স্পোর্টস ডেস্ক
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৮আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৮
মায়ামিতে হচ্ছে না বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ 

ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে বার্সেলোনার ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিল লা লিগা। শেষ পর্যন্ত সেটি বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে স্পেনের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ম্যাচটি নিয়ে দেশে তৈরি হওয়া অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা আগামী ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল। এমনটা হলে ইউরোপের কোনও লিগ ম্যাচ প্রথমবার বিদেশের মাঠে গড়াতো।

লা লিগার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এই ম্যাচ ঘিরে স্পেনে তৈরি হওয়া বিভিন্ন অনিশ্চয়তার কারণে ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বে থাকা প্রচারক সংস্থা সেটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে ম্যাচটির টিকিট মঙ্গলবার থেকে বিক্রি হওয়ার কথা ছিল। আগে জানানো হয় যে, অগ্রীম বিক্রির সময় পেছানো হয়েছে, পরে পুরো পরিকল্পনাই বাতিল হয়ে যায়।

এখন ম্যাচটি স্বাভাবিক নিয়মে ভিয়ারিয়ালের মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে।

বার্সেলোনা এক বিবৃতিতে জানায়, ‘মায়ামিতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচটি বাতিলের সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান করছি এবং মেনে নিচ্ছি।’ 

কাতালান ক্লাবটি আরও বলেছে, ‘এই সিদ্ধান্তে আমরা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক বাজারে লা লিগার ব্র্যান্ড বিস্তারের বড় সুযোগ হারালাম। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সমর্থকরাও মাঠে বসে ম্যাচটি দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।’

শুরু থেকেই এমন পরিকল্পনা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। স্প্যানিশ ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন গত সপ্তাহান্তে এর বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান নেয়। প্রতি ম্যাচের শুরুতে খেলোয়াড়রা ১৫ সেকেন্ড স্থির দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিবাদ জানায়।

লা লিগা দীর্ঘদিন ধরেই বিদেশে ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে। এবারই তারা সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিল, কারণ ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা ব্যতিক্রমভাবে নিজেদের সম্মতি দান করেছিল। 

উয়েফা সাধারণভাবে এমন ধারণার বিরোধিতা করে থাকে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম হিসেবে এই ম্যাচ ও আসন্ন ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য সিরি আ’র এসি মিলান ও কোমোর ম্যাচটা অনুমোদন দিয়েছিল।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
লা লিগাবার্সেলোনা
সম্পর্কিত
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল উৎসবের রাত
বদলি খেলোয়াড়ের লাল কার্ডের পর গেতাফেকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ
শেষ দিকে আরাউহোর গোলে নাটকীয় জয় বার্সার
সর্বশেষ খবর
পশুর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
পশুর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার
৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার
ভারত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে উট
ভারত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে উট
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রিজন ভ্যানে ট্রাইব্যুনাল ত্যাগ করলেন ১৫ সেনা কর্মকর্তা
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রিজন ভ্যানে ট্রাইব্যুনাল ত্যাগ করলেন ১৫ সেনা কর্মকর্তা
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ করলেই আইনগত ব্যবস্থা
অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ করলেই আইনগত ব্যবস্থা
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media