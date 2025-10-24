X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
ইন্টার মায়ামিতেই থাকছেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৩আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৩
লিওনেল মেসি

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ছেড়ে আপাতত কোথায় যাচ্ছেন না লিওনেল মেসি। বরং বর্তমান দল ইন্টার মায়ামির সঙ্গে নতুন করে গাঁটছড়া বাধতে রাজি হয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। নতুন করে চুক্তি অনুযায়ী ২০২৮ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত মেসি ক্লাবটির সঙ্গে থাকছেন। এক বিবৃতিতে ইন্টার মায়ামি এ খবর নিশ্চিত করেছে।

এ ছাড়া ক্লাবের অফিশিয়াল এক্স ফিডে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে মায়ামির নির্মাণাধীন স্টেডিয়াম ফ্রিডম পার্কের ভিতরে বসে মেসিকে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় চুক্তিতে সই করতে দেখা যায়। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা ‘হি ইজ হোম’।

ক্লাবের এক বিবৃতিতে ৩৮ বছর বয়সী মেসি বলেছেন, ‘এখানে থাকতে পেরে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে কাজ করে যেতে পেরে আমি সত্যিই খুশি। এই মায়ামি ফ্রিডক পার্ক স্টেডিয়ামে খেলতে পারার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মায়ামিতে আসার পর থেকে আমি খুব খুশি, তাই এখানে চালিয়ে যেতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।’

২০২৩ সালের জুলাইয়ে প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি) থেকে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। চলতি মৌসুমে রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গোল্ডেন বুট জিতেছেন। ইন্টার মায়ামির ইতিহাসে প্রথম গোল্ডেন বুট বিজয়ী মেসি নিজেই। লিগে মায়ামির হয়ে ২৯ গোল ও ১৯ অ্যাসিস্ট করেছেন। লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় মেসির নামই রয়েছে।

 

লিওনেল মেসিমিয়ামিআন্তর্জাতিক ফুটবল
খাগড়াছড়িতে অস্ত্রের মুখে শিক্ষিকাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ
নীতিমালায় ঝুলে আছে বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্সের শিক্ষকদের ভাগ্য
ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার সামনেও অনড় পুতিন
সুনামগঞ্জে বাস উল্টে পড়লো খাদে, নিহত ২
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
তরুণীর লাশ উদ্ধার করে মর্গে এনে ধর্ষণ, জেলাজুড়ে তোলপাড়
