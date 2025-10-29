X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশে খেলবে না মিয়ানমার, তাই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচও হবে না!

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১১আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৯
ফাইল ফটো

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আফগানিস্তানের ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। ১৮ নভেম্বর কিংস অ্যারেনাতে আফগানিস্তান ও মিয়ানমার ম্যাচ আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হলেও এখন তা বাতিল হয়েছে। কারণ হলো মিয়ানমার বাংলাদেশে এসে খেলতে চায় না। তাই ঢাকায় ম্যাচও হচ্ছে না।

২৯ (অক্টোবর) বাফুফে সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

১৮ নভেম্বর আফগানিস্তান-মিয়ানমার ম্যাচ না হওয়াতে বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রতিপক্ষও বদলে গেছে। কথা ছিল ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এখন তা হচ্ছে না।

আফগানিস্তানের জায়গায় বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এখন নেপাল। বাফুফের একজন কর্মকর্তা বাংলা ট্রিবিউন কে বলেছেন, ‘‘আফগানিস্তান আমাদেরকে জানিয়েছে— ঢাকায় মিয়ানমার খেলতে চায় না। তারা আসবে না। তাই ১৩ ও ১৮ নভেম্বর তাদেরও ঢাকায় এসে খেলা হবে না। আফগানিস্তান এখন নতুন ভেন্যু খুঁজছে।’’

 

/টিএ/এপিএইচ/
বিষয়:
মিয়ানমারবাফুফে
সম্পর্কিত
ব্যর্থতা থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছে বাফুফে 
যে কারণে আসিয়ান সম্মেলনে নাই মিয়ানমার  
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফের টিনের চাল ছিদ্র, নারী আহত
সর্বশেষ খবর
মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২১
মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২১
গাজীপুরের কালিগঞ্জ পৌর-মেয়রসহ আ.লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
গাজীপুরের কালিগঞ্জ পৌর-মেয়রসহ আ.লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বঙ্গোপসাগর থেকে ৭ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
বঙ্গোপসাগর থেকে ৭ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
প্রথমবার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রোহিত
প্রথমবার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার রোহিত
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media