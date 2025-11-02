X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
মেসির গোলেও রক্ষা পেলো না মায়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০০আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১২:১৮
৮৯ মিনিটে গোল করেন মেসি।

লিওনেল মেসির শেষ মুহূর্তের গোলও যথেষ্ট ছিল না। তার পরও ইন্টার মায়ামিকে ২–১ গোলে হারিয়ে এমএলএস প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে সিরিজে সমতায় (১-১) ফিরেছে ন্যাশভিল এসসি। তাতে ফোর্ট লডারডেলে তৃতীয় ম্যাচে নির্ধারিত হবে ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে কারা উঠতে যাচ্ছে।

আট দিন আগে প্রথম ম্যাচে মেসির জোড়া গোলে মায়ামি জিতেছিল ৩–১ ব্যবধানে। কিন্তু ন্যাশভিলের মাঠে চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমার্ধেই স্যাম সারিজ ও জশ বাউয়ারের গোলে ১০ ম্যাচ পর মায়ামির বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেয়েছে স্বাগতিকরা। 

গত মৌসুমের মতো একই বিপদে এখন মায়ামি। সেবারও প্রথম ম্যাচ জিতে পরের দুটি হারায় বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। 

মেসি, সুয়ারেজ, বুসকেৎজ ও আলবা—বার্সেলোনার সাবেক তারকা চতুষ্টয়কে নিয়েও ইন্টার মায়ামি এখনও পর্যন্ত প্লে-অফের প্রথম রাউন্ড পেরোতে পারেনি। শনিবার ন্যাশভিলের জিওডিস পার্কে ম্যাচের শুরুটাও হয় একেবারে বাজেভাবে।

প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের এক লং পাসে দৌড়ে ঢুকে পড়েন সারিজ। গোলরক্ষক রকো রিওস নভো বল ক্লিয়ার করতে এগিয়ে এসে সারিজকে ফেলে দেন বক্সের ভেতরেই। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টি দেন। সেখান থেকেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সারিজ। 

এরপর ম্যাচে ফিরতে পারতো মায়ামি। কিন্তু সুযোগ নষ্টে ভুগতে হয় তাদের। প্রথমে ন্যাশভিল গোলরক্ষক জো উইলিসের ফসকে যাওয়া বল লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন মেসি। পরে সুয়ারেজও গোলরক্ষককে পাশ কাটিয়ে পোস্টে মারেন শট। অল্প কিছুক্ষণ পর আলবার ক্রস থেকে তাদেও অ্যালেন্দেও গোলমুখে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

প্রথমার্ধের শেষের দিকে মায়ামির ভুলের সুযোগ কাজে লাগান জশ বাউয়ার। হানি মুকতারের কর্নার কিক ভিড়ের মধ্য দিয়ে তার কাছে পৌঁছালে ছয় গজ দূর থেকে স্লাইড করে বল জালে জড়ান তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে মায়ামি আক্রমণে ধার বাড়ালেও ত্রাস ছড়াতে পারেনি। ৬৬ মিনিটে উইলিস একদম কাছ থেকে সুয়ারেজের শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন।

শেষ মুহূর্তে এসে আলো ছড়ান মেসি। ম্যাচে প্রায় নিস্প্রভ থাকা আর্জেন্টাইন সুপারস্টার ৮৯ মিনিটে প্রথমবারের মতো বক্সের আশেপাশে একটু জায়গা পেয়ে বাম পায়ে দুর্দান্ত শটে বল জড়ান জালে। তাতে শেষ দিকটা টানটান উত্তেজনায় জমে ওঠে। কিন্তু ন্যাশভিলের রক্ষণভাগ আর কোনও ভুল করেনি।

 

