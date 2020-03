কারাগারে আবারও রোনালদিনহোর ফুটবল জাদু (ভিডিও)

এক মাস হয়ে এলো জেলে আছেন রোনালদিনহো। ভুয়া পাসপোর্টে প্যারাগুয়েতে প্রবেশ করায় আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন তিনি। প্যারাগুয়ে সরকার তাকে জামিন না দিয়ে পাঠিয়েছে জেলে। সেখানেই এখন কয়েদিদের সঙ্গে সময় কাটছে ব্রাজিল সুপারস্টারের।

তাই বলে ফুটবল থেকে দূরে নেই রোনালদিনহো। দিনকয়েক আগে ৪১ বছর বয়সে পা দেওয়া বিশ্বকাপ জয়ী তারকা জেলের মধ্যে খেলেছেন ফুটবল। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে যিনি সাফল্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠেছেন, তিনি কয়েদিদের ফুটবলে কী করবেন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার দলের ১১-২ গোলের জয়ের পথে নিজে করেছিলেন ৫ গোল, আর সতীর্থদের দিয়ে করান বাকি ৬ গোল।

‘অবৈধভাবে’ প্যারাগুয়েতে ঢুকে কারাগারে বন্দি রোনালদিনহো আরেকবার তার ফুটবল জাদু দেখালেন। জেলে আটকা আছে তার ভাই রবের্তো আসিসও। কঠিন সময়টা তারা ফুটবলে উপভোগ করছেন। এবার রোনালদিনহো কয়েদিদের বিনোদন দিয়েছেন ফুটভলিতে।

পা ও মাথা দিয়ে খেলা ফুট ভলিবলেও মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন তিনি কয়েদিদের মনে। কারাগার থেকে ৯০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ফুটবল দুনিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ভিডিওতে একবারের জন্যও বল রোনালদিনহোর পা থেকে পড়েনি। সবচেয়ে বড় কথা একটি পয়েন্টও হারায়নি তার দল। কখনও পা দিয়ে, কখনও হেডে সতীর্থকে বল দিয়েছেন কিংবা জালের ওপারে পাঠিয়েছেন।

এ মাসের শুরুর দিকে প্যারাগুয়েতে গিয়েছিলেন রোনালদিনহো। ক্যাসিনো মালিক নেলসন বেলোত্তির নিমন্ত্রণ ছিল। কথা ছিল শিশুদের একটি চ্যারিটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং নিজের নতুন বইয়ের প্রচারণা চালাবেন। কিন্তু কিছুই হয়নি, উল্টো রাজধানী আসুনসিওন থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের রিসোর্ট ইয়ট অ্যান্ড গলফ ক্লাবের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে প্যারাগুয়ের পুলিশ। ভুয়া পাসপোর্ট ও জাল কাগজপত্র দেখিয়ে দেশটিতে ঢোকার অভিযোগ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল গ্রেটের বিরুদ্ধে।

While we're all in quarantine due to coronavirus, Ronaldinho's life in a Paraguayan prison really doesn't seem so bad... pic.twitter.com/bs2X94reqX