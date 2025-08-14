X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১৪ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১০আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৬:১০
টিভিতে আজকের খেলা (১৪ আগস্ট, ২০২৫)

 

 

 

 

ক্রিকেট 

দ্য হান্ড্রেড 

লন্ডন স্পিরিট-ট্রেন্ট রকেটস

রাত ১১-৩০ মিনিট, সনি টেন ২

/এফএইচএম/
টিভিতে আজকের খেলা
