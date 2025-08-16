X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
তিস্তা জোনে শুভসূচনা রংপুর ও লালমনিরহাটের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৭আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৭
কাবাডিতে আজ শুরু হয়েছে তিস্তা জোনের খেলা।

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে জাতীয় কাবাডি (পুরুষ ও নারী) চ্যাম্পিয়নশিপের তিস্তা জোনের খেলা আজ শনিবার রংপুর স্টেডিয়ামের ইনডোর মাঠে শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে আটটি এবং নারী বিভাগে সাতটি দল দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নিয়েছে।

উদ্বোধনী দিনে পুরুষ বিভাগে জয় পেয়েছে স্বাগতিক রংপুর ও লালমনিরহাট জেলা।  উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে রংপুর ৫৬-৩৯ পয়েন্টে ঠাকুরগাঁও জেলাকে হারিয়েছে। আরেক ম্যাচে লালমনিরহাট ৬৭-১৭ পয়েন্টে পঞ্চগড় জেলার বিপক্ষে জয়লাভ করেছে। 

পুরুষদের পাশাপাশি নারী বিভাগেও দাপট দেখিয়েছে স্বাগতিক রংপুর। তারা ৬০-২৩ পয়েন্টে ঠাকুরগাঁও জেলাকে পরাজিত করে। নারী বিভাগের অন্য ম্যাচে দিনাজপুর ৩৮-২৬ পয়েন্টে পঞ্চগড় জেলাকে হারিয়েছে। 

কাবাডি ফেডারেশন এই চ্যাম্পিয়নশিপকে মোট আটটি জোনে ভাগ করেছে। তিস্তা জোনের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ আগস্ট। এর আগে গত ২৯ থেকে ৩১ জুলাই বগুড়ায় পদ্মা জোনের খেলা সম্পন্ন হয়েছে। জোনাল পর্যায়ের খেলা শেষে প্রতিটি জোনের বিজয়ী দল নিয়ে আন্তঃজেলা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে সেমিফাইনালিস্ট চারটি দল সার্ভিসেস দলের সাথে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে।

