বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
শুক্রবার শুরু হচ্ছে সামার অ্যাথলেটিকস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৭আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৭
প্রতিযোগিতা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের মাঠে-সড়কে এবার ঝড় তুলবেন প্রায় পাঁচ শতাধিক অ্যাথলেট। আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস। 

মূল প্রতিযোগিতা পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে হলেও ম্যারাথন ইভেন্ট হবে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট সড়কে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টায় এই ইভেন্ট শুরু হবে। এছাড়া জ্যাভলিন থ্রো বাদে টুর্নামেন্টের বাকি সব থ্রোয়িং ইভেন্ট হবে আর্মি স্টেডিয়ামে। 

তিন দিনের এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা দুই গ্রুপে থাকবে ৪০টি ইভেন্টের খেলা। পুরুষদের ২২টি ও মেয়েদের ১৮টি ইভেন্ট। 

অ্যাথলেটিকসের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড় ও সংগঠক ৪৬ জনকে প্রধান অতিথির মাধ্যমে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হবে।

প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ জয়ীদের যথাক্রমে ৫, ৩ ও ২ হাজার টাকা করে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। রেকর্ড গড়লে প্রত্যেককে দেওয়া হবে ২০ হাজার টাকা করে। 

১০০ মিটার স্প্রিন্টের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ীদের জন্য ৪০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাবেক অ্যাথলেট শাহ জালাল মবিন।

এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় স্টেডিয়ামের সভাকক্ষে আয়োজিত হয় সংবাদ সম্মেলন। সেখানে এসব তথ্য জানান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম। ১৯৮৪ সালে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাফ গেমসে ত্রিপল জাম্পে স্বর্ণজয়ী মজিবুর রহমান মল্লিক, সাবেক তারকা অ্যাথলেট ইকবাল হোসেন ও নাজিউর রহমান মল্লিক এবং জাতীয় দলের কোচ কিতাব আলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 

শুক্রবার বিকাল ৩টায় সামার অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তার সঙ্গে থাকবেন বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের (বিএএফ) সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাইম আশরাফ চৌধুরী।

