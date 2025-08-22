X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিভিতে আজকের খেলা (২২ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫১আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫৭
টিভিতে আজকের খেলা (২২ আগস্ট, ২০২৫)

 

 

 

 

ক্রিকেট

২য় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

সিপিএল

অ্যান্টিগা-গায়ানা

আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

স্ট্রাইকার্স-রেনেগেডস

সকাল ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

নর্দার্ন টেরিটরি-স্করচার্স

বেলা ১১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

নেপাল-শাহিনস

বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড (নারী)

বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার

রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার

রাত ১১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল 

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-লাইপজিগ

রাত ১২-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-চেলসি

রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

/এফএইচএম/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
সম্পর্কিত
টিভিতে আজকের খেলা (২১ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২০ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট, ২০২৫)
সর্বশেষ খবর
বদলে যাচ্ছে বন্যার সময়, কৃষিতে বিরূপ প্রভাব
জলবায়ু পরিবর্তনবদলে যাচ্ছে বন্যার সময়, কৃষিতে বিরূপ প্রভাব
হানি ট্র্যাপ ও চাকরির প্রলোভনে প্রতারণা, গ্রেফতার ৭
হানি ট্র্যাপ ও চাকরির প্রলোভনে প্রতারণা, গ্রেফতার ৭
এক মোটরসাইকেলে চার আরোহী, প্রাইভেটকারের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ৩
এক মোটরসাইকেলে চার আরোহী, প্রাইভেটকারের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ৩
রাজধানীতে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: গ্রেফতার ৪
রাজধানীতে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: গ্রেফতার ৪
সর্বাধিক পঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media