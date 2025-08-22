X
শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেলেন ইমরানুর, সুমাইয়া হারালেন শিরিনকে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৯
ইমরানুর ও সুমাইয়া

প্যারিস অলিম্পিকে চোটের কারণে ইমরানুর ভালো করতে পারেননি। অস্ত্রোপচার হওয়ায় ট্র্যাকের বাইরে থাকতে হয়েছে অনেক দিন। তবে চোট কাটিয়ে দেশে ফিরে জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে অংশ নিয়েই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেয়েছেন লন্ডন প্রবাসী অ্যাথলেট। ইমরানুরের মতো মেয়েদের ১০০ মিটারে শিরিন আক্তারকে হারিয়ে সেরার মুকুট ফিরে পেয়েছেন সুমাইয়া দেওয়ান।

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে শুক্রবার ১০ দশমিক ৬৪ সেকেন্ড টাইমিং করে সেরা হন বাংলাদেশ নৌবাহনীর হয়ে দৌড়ানো ইমরানুর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আব্দুল মোতালেব ১০ দশমিক ৮৬ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়।

ইমরানুরের অনুপস্থিতিতে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানবের পদক জেতা ইসমাইল হোসেন সামার অ্যাথলেটিকসে এসে হলেন তৃতীয়। তিনি সময় নিয়েছেন ১০ দশমিক ৮৮ সেকেন্ড।

ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় এ নিয়ে ১০০ মিটারে পঞ্চমবার সেরা হলেন ইমরানুর।

মেয়েদের ইভেন্টে ১২ দশমিক ১৯ সেকেন্ড টাইমিং করে ২০২২ সালের পর দ্রুততম মানবীর খেতাব জিতেছেন সুমাইয়া। টানা সেরা হওয়া শিরিন আক্তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১২ দশমিক ২১ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়।

দেশের দ্রুততম মানবী কে হলেন- শিরিন নাকি সুমাইয়া, এ নিয়ে বিতর্ক হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সুমাইয়াকে দেশের ফের দ্রুততম মানবী ঘোষণা করেছেন বিচারকরা।

মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
‘আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, এবার  প্রথম হবো’
শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেলেন ইমরানুর, সুমাইয়া হারালেন শিরিনকে
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মাজেদ ও এনামুলকে বদলি
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
