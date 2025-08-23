X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২৩ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০৯
‘এ’ দলের খেলা বিকালে

 

 

 

 

ক্রিকেট

সিপিএল

অ্যান্টিগা-গায়ানা

ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ

শিকাগো-হারিকেন্স একাডেমি

সকাল ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

ক্যাপিটাল টেরিটরি-স্টার্স একাডেমি

সকাল ১০-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ ‘এ’-স্ট্রাইকার্স একাডেমি

দুপুর ১-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড

নর্দার্ন সুপারচার্জার্স-ওভাল ইনভিন্সিবলস

সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, সনি টেন ১

লন্ডন স্পিরিট-সাউদার্ন ব্রেভ

রাত ১১-৩০ মিনিট, সনি টেন ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানচেস্টার সিটি-টটেনহাম

বিকেল ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-উলভারহ্যাম্পটন

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ব্রেন্টফোর্ড-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-লিডস ইউনাইটেড

রাত ১০-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জার্মান বুন্দেসলিগা

পাওলি-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

রাত ১০-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২

/এফএইচএম/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
