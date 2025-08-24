জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের ফাইনালে আনসার ও পুলিশ

রুচি জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ।
পল্টনস্থ শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে আনসার ৪১-১৬ গোলে হারিয়েছে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হলেও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি এই ম্যাচে। একেবারে একপেশে লড়াইয়ে প্রথমার্ধে আনসার ২২-৯ গোলে এগিয়ে ছিল।
দিনের অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশ পুলিশ ৪০-২৮ গোলে পঞ্চগড় জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। দিনের প্রথম সেমিফাইনালের তুলনায় এই ম্যাচটি কিছুটা হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছড়ায়। প্রথমার্ধে পুলিশ ১৭-১৩ গোলে এগিয়ে ছিল।
আগামীকাল সোমবার বিকেল ৩টায় ফাইনালে মুখোমুখি হবে আনসার ও পুলিশ। এর আগে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে সকাল সাড়ে এগারোটায় মুখোমুখি হবে ঢাকা ও পঞ্চগড়।
ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড।