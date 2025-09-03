X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিশ্ব আর্চারি থেকে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের সংগঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫০আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৩
ফলক নিচ্ছেন কাজী রাজীব উদ্দিন চপল

দেশের আর্চারিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব আরচারির পক্ষ থেকে সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দিন চপল। সাংগঠনিক দক্ষতা এবং খেলাটির উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তাকে ব্রোঞ্জ ফলক দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার গুয়াংজুতে চলমান ৫৬তম বিশ্ব আর্চারি কংগ্রেস চলাকালে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

চপল বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট।

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগঠক চপল দীর্ঘদিন ধরে শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আর্চারির উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। বিশ্ব আর্চারির ইলেক্টোরাল বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পাশাপাশি, ইসলামিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার আর্চারির সদস্য দেশগুলোর ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবেও কাজ করছেন।

/টিএ/আরআইজে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ছাত্রদলের ‘উগ্র স্লোগানের’ প্রতিবাদে মিছিল করবে ছাত্রশিবির
ছাত্রদলের ‘উগ্র স্লোগানের’ প্রতিবাদে মিছিল করবে ছাত্রশিবির
সামরিক কুচকাওয়াজে বিশ্বের সামনে চীনের শক্তি প্রদর্শন
সামরিক কুচকাওয়াজে বিশ্বের সামনে চীনের শক্তি প্রদর্শন
বিশ্ব আর্চারি থেকে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের সংগঠক
বিশ্ব আর্চারি থেকে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের সংগঠক
এবার হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিক রিমান্ডে  
এবার হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিক রিমান্ডে  
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media