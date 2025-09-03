বিশ্ব আর্চারি থেকে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের সংগঠক

দেশের আর্চারিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব আরচারির পক্ষ থেকে সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দিন চপল। সাংগঠনিক দক্ষতা এবং খেলাটির উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তাকে ব্রোঞ্জ ফলক দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার গুয়াংজুতে চলমান ৫৬তম বিশ্ব আর্চারি কংগ্রেস চলাকালে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
চপল বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং ওয়ার্ল্ড আর্চারি এশিয়ার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট।
জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগঠক চপল দীর্ঘদিন ধরে শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আর্চারির উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। বিশ্ব আর্চারির ইলেক্টোরাল বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পাশাপাশি, ইসলামিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার আর্চারির সদস্য দেশগুলোর ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবেও কাজ করছেন।