টিভিতে আজকের খেলা (৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:৪৭
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে আজ আমিরাতের মুখোমুখি আফগানরা।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ
সংযুক্ত আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই
ইতালি-এস্তোনিয়া
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

ইউক্রেন-ফ্রান্স
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

ফ্যারো আইল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৩

ডেনমার্ক-স্কটল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫

টেনিস
ইউএস ওপেন
সেমিফাইনাল
জোকোভিচ-আলকারাজ
সরাসরি রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

সিনার-আলিয়াসিমে
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

 

/এফআইআর/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
